Beachvolleybalster Marleen van Iersel over de breuk: ‘Waaraan heb ik dit verdiend?’

Ze gelooft heilig in karma. Niets in het leven, zo meent beachvolleybalster Marleen van Iersel stellig, gebeurt zonder reden. En dus speelt, tussen de vlagen boosheid en verdriet die er nog altijd zijn sinds teamgenote Joy Stubbe begin deze maand als vanuit het niets met haar brak, al wekenlang hetzelfde door haar hoofd. “Als dit de uitkomst is van iets dat ik in het verleden heb misdaan, moet dat wel iets heel ergs zijn geweest. Ik kan alleen niet bedenken waar ik dit aan heb verdiend.”

Van Iersel (32) voelt zich naar eigen zeggen lelijk in de steek gelaten door haar negen jaar jongere partner. “Het is alsof je met iemand getrouwd bent en diegene laat als donderslag bij heldere hemel een huwelijk klappen.” En dat terwijl het (sportieve) geluk hen leek toe te lachen. Beiden waren hard op weg naar de Spelen van Tokio, met hun zestiende plaats op de geschoonde olympische wereldranglijst, die goed zou zijn geweest voor een retourtje Japan. Toen kwam corona. Daarna uitstel van de Spelen. Ten slotte de breuk. En, oh ja, tussen de bedrijven door verhuisde ze ook nog naar Tenerife, waar haar echtgenote emplooi vond. “Ik ben blij dat die rit in de achtbaan eindelijk voorbij is.”

Aan de zijde van Van der Vlist op het NK

Met behulp van een sportpsycholoog kreeg ze de zaak weer op de rails. En zoekt de Europees kampioene van 2012 en 2014 met frisse moed naar een nieuwe speelster om de resterende elf maanden tot Tokio 2021 een duo mee te vormen. Een deadline heeft Van Iersel zichzelf niet gesteld. Zaterdag start ze aan de zijde van de 34-jarige Jantine van der Vlist op de nationale titelstrijd in Scheveningen. De kans dat ze het olympisch traject vervolgt aan de zijde van Van der Vlist – na Rio 2016 gestopt met beachvolleybal – is echter te verwaarlozen.

“Het gaat me er vooral om eindelijk weer eens een toernooi te spelen, te doen wat ik leuk vind. Daarvoor heb ik nu eenmaal een ploeggenote nodig. De World Tour Final van september 2019 in Rome is mijn laatste wedstrijd geweest. Bizar eigenlijk, als je erover nadenkt.”

Slechts twee toernooien op de agenda tot eind dit jaar

En tot 31 december is haar agenda nog leeg, op twee evenementen na. In september staan er een toernooi volgens de King Of The Court-formule in Utrecht op het programma en de Europese titelstrijd in het Letse Jurmala, al geldt voor die kustplaats momenteel code oranje. “Die twee wedstrijden zijn mooie gelegenheden om te kijken met wie het zou kunnen klikken. Ik maak bewust een pas op de plaats en streep weloverwogen de voors en tegens van iedere potentiële kandidaat tegen elkaar af. Ik wil Tokio niet missen door nu de verkeerde keuze te maken.”

Naar haar eigen vormpeil is het na maanden van inactiviteit slechts gissen. “Van zes keer per week tweemaal daags trainen ging het in maart naar een beetje op eigen houtje met gewichten stoeien. Ofschoon mijn conditie te wensen overliet, ging het tijdens de eerste training in het zand weer wonderbaarlijk goed. Beachvolleybal is blijkbaar net als fietsen. Je verleert het niet.”

