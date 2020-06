Beachvolleyballers maken de jeugd warm voor hun sport

‘Verspil nooit een goede crisis’. Nergens is deze in coronatijden vaak gebezigde uitspraak van Winston Churchill zorgvuldiger afgestoft dan op de burelen van volleybalbond NeVoBo. Waar het publiek in het oude normaal naar het beachvolleybal kwam, maken de koppels die onder de vlag van Beachvolleybal Team Nederland opereren in het nieuwe normaal de omgekeerde gang. Met een tour die strekt van Groningen tot Limburg gunt de vaderlandse top met demonstratietrainingen en clinics jeugdige spelers deze zomer een kijkje in de keuken. “Dit mes snijdt aan wel zes kanten”, meent projectleider en international Christiaan Varenhorst.

Zonder wereldwijde pandemie had de habitat van de 2.16 meter lange speler momenteel bestaan uit hotels, vliegvelden, trainingslocaties en speelstadions. Op het moment dat de wereldwijde competities werden stilgelegd, stonden nog toernooien in Mexico, Brazilië, China, Rusland, Polen, Tsjechië, Italië en, uiteraard, de Olympische Spelen van Tokio op de kalender.

In plaats daarvan speelde Varenhorst (30) dit jaar één internationale wedstrijd, in Qatar. Opmerkelijk genoeg wegen de voors van Covid-19 voor hem echter zwaarder dan de tegens. Hij komt, zo merkt hij, zowel fysiek als mentaal eindelijk tot rust. Zo onderging hij eindelijk een kleine ingreep aan een pees in de hamstring. “Normaliter heb ik ook last van virale infecties en chronische verkoudheid. Ik ben bovendien allergisch voor stof. Momenteel heb ik totaal geen last van die kwalen.”

Beeld ANP

Buitenwijk van Sliedrecht

Nu vond de globetrotter zich gisteren ineens terug in een buitenwijk van Sliedrecht, waar de regen ook nog eens met bakken uit de hemel kwam. Het was de start van TeamNL Beach Tour, een initiatief van bondscoach Victor Anfiloff. De Australische oefenmeester borduurt daarmee voort op het manifest van Joop Alberda, de technisch directeur van de NeVoBo. Die riep vorige maand in een manifest de Nederlandse bevolking op minimaal een half uur per dag te bewegen. Hij pleitte zelfs, op z’n Alberda’s, voor de invoering van een Ministerie van Rijksvitaliteit.

Varenhorst noemt het een nuttige besteding van zijn vrije tijd. Ook hij schrikt soms van de motoriek van de jongste jeugd. “We gaven laatst gymles op een basisschool. Daar waren kinderen uit groep 4 die nog geen bal konden gooien of vangen. Voor mij is dat iets onbegrijpelijks.”

Een kleine tachtig clubs schreven zich in voor de Beach Tour, slechts tien procent van die clubs kan daadwerkelijk op een bezoek van de internationals rekenen. Varenhorst ziet louter voordelen aan de alternatieve werkzaamheden. “Onze inkomsten liggen momenteel stil, omdat we al maanden thuis zitten. Op deze manier doen we iets terug voor de financiële steun die we van de NeVoBo krijgen. Het beachvolleybal heeft initiatieven als dit bovendien hard nodig. In commercieel opzicht is onze sport de laatste jaren hard achteruitgegaan. Er staan steeds minder grote toernooien op de kalender. Vijf jaar geleden waren er acht Grand Slams die bij winst 54.000 dollar uitkeerden. Nu zijn er nog maar twee toernooien met 40.000 dollar voor de winnaar. Ik zeg niet dat het te weinig is, het is wel een duidelijk signaal.’’

Niets is onmogelijk

Bovendien weet Varenhorst uit eigen ervaring wat het met jonge spelers doet wanneer grote namen uit de wereldtop in den lande training komen geven. “Toen ik 14 jaar oud was, heb ik een clinic gekregen van niemand minder dan Reinder Nummerdor. In 2015 stonden we, in Den Haag, zij aan zij in de finale van de WK.” Niets, wil Varenhorst de jeugd maar meegeven, is ook in deze sport onmogelijk.

Of het beachvolleybal garen spint bij de rondgang langs de Nederlandse clubs, durft Varenhorst niet met stelligheid te zeggen. Hij kan het zich niet anders voorstellen. Niemand die het hem kwalijk neemt als hij straks zijn gelijk haalt door de natte vinger te hanteren. Churchill zei het immers al: ‘Ik geloof alleen in statistieken die ik zelf gemanipuleerd heb’.

