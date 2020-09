Beachvolleybal als proeftuin in crisistijd: ‘De adrenaline pompte door mijn lijf’

Bij het eerste internationale sportevenement in Nederland dat sinds de coronacrisis met publiek wordt gehouden, zitten de toeschouwers paradoxaal genoeg dichter dan anders op het speelveld. “Het is net een gladiatoren-arena”, vindt Robert Meeuwsen. Samen met teamgenoot Alexander Brouwer is hij de Nederlandse blikvanger op het beachvolleybaltoernooi King of the Court. “De adrenaline pompte door mijn lijf. Een normaal stadion loopt veel meer uit, zodat er meer mensen in passen. Dit stadion is smaller en recht omhoog gebouwd. Het is net alsof iedereen in zijn eigen hokje bijna boven de baan hangt.”

Midden in het centrum van Utrecht is een vier verdiepingen tellend stadion neergezet dat geen gewone tribunes kent maar enkel VIP-boxen. Dat voorkomt dat allerlei publiek door elkaar zit. Ook zijn er regels om het evenement coronaproof te maken. Klappen mag wel, schreeuwen niet. Dat blijkt een papieren werkelijkheid. Spelers worden luid toegejuicht. Een enkele keer herinnert de stadionspeaker het publiek aan de afspraken, maar op een ander moment roept hij in zijn enthousiasme: ‘Laat je horen!’

Het tekent de dilemma’s van een toernooidirecteur anno 2020. “We kunnen moeilijk honderden mensen individueel aanspreken en vragen of ze alsjeblieft stil willen zijn of willen gaan zitten”, zegt Wilco Nijland. “Het publiek heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid.” Hij benadrukt dat er enkel zitplaatsen zijn verkocht, dat iedere verdieping een eigen uitgang heeft en dat drankjes via een app besteld kunnen worden, zodat mensen niet hoeven te lopen.

Positief getest

Aan alles lijkt gedacht. Het ministerie van VWS stemde in met een uitzonderingspositie voor de topsporters die uit ‘oranje’ landen komen: zij hoeven niet in quarantaine. De beachvolleyballers verblijven wel in een eigen ‘spelersbubbel’ en worden drie keer getest. Pijnlijk is het daarom dat op dag twee van het vierdaagse evenement een Tsjech en een Zwitser positief testen op corona. Zij worden meteen uit de competitie gehaald en volgens Nijland is dat ‘een bevestiging dat onze protocollen werken’. “We hadden er namelijk ook voor kunnen kiezen om niet tussentijds te testen. Maar wij willen een evenement neerzetten waarin spelers, staf en publiek veilig van het spektakel kunnen genieten.” De derde test is bij alle deelnemers negatief.

In de ontbijtzaal van de spelers ging het nieuws over de positieve testen wel even rond, vertelt Brouwer. “Zo van ‘goh, ik heb gisteren nog met die gasten getraind’. Maar wij voelen ons veilig. We worden zelf getest, onze temperatuur wordt regelmatig gemeten. Het is een veilige bubbel.”

Voor Brouwer en Meeuwsen is het voor het eerst dat ze in zo’n bubbel zitten, waarin de spelers afgeschermd zijn van de buitenwereld. “Dit is ongeveer hoe ons leventje altijd voelt: pendelen tussen hotel en stadion. Het klassieke toernooileven: eten, spelen, rusten. Alleen delen we nu geen handtekeningen uit.”

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen op de eerste dag van het toernooi in Utrecht. Beeld Nederlandse Freelancers

De spelers ervaren het als een verademing om na een maandenlange pauze weer te kunnen spelen. Eindelijk weer de krachten meten en weten waar je staat in de voorbereiding op de Olympische Spelen. Meeuwsen: “De hele internationale top is aanwezig. Voor ons is dit toernooi daarom een belangrijke check.” Het is het eerste internationale beachvolleybaltoernooi sinds de corona-uitbraak. De internationale volleybalbond FIVB ziet het als een proeftuin. Brouwer en Meeuwsen, de winnaars van olympisch brons in 2016, eindigden zaterdag als zesde.

Het stadion met 450 plaatsen oogt niet bomvol, maar is met 97 procent van de kaarten bijna dagelijks uitverkocht. Toch betekent dat een ruime halvering van het aantal betalende gasten in vergelijking met 2018, toen het evenement ook in Utrecht werd gehouden. Maar toernooidirecteur Nijland houdt nu meer inkomsten over. “Normaal koopt men een kaartje van vijftien euro voor de hele dag. Nu betaalt iedereen tussen de twintig en vijftig euro voor twee wedstrijden.”

Een interessante rekensom, ook voor andere evenementen. Via sportkoepel NOC-NSF zullen de ervaringen worden gedeeld, ook de reacties van het publiek. De hogeschool van Nijmegen heeft daar in Utrecht onderzoek naar gedaan. Nijland: “Dit is toch een andere manier van een evenement beleven. Hoe bevalt dat?”

