Bazoer legt het af tegen het dynamische Ajax-duo Kudus-Antony

Gelukkig bleven de hatelijke spreekkoren achterwege – de achternaam van de oud-Ajacied had eencelligen makkelijk kunnen aansporen tot goedkope rijmelarij – anders was de schade helemaal niet te overzien geweest.

Zelf deed de centrale verdediger, tussen 2012 en 2016 actief in de Johan Cruijff Arena, er nogal laconiek over toen hem na afloop werd gevraagd naar het continue gefluit dat zijn acties begeleidde. “Dat doet me helemaal niets,” sprak de zesvoudige international stoer. “Het inspireert me zelfs, maakt me alleen maar sterker. En als ik scoor, juich ik. En op welke manier ik dat doe, maak ik zelf wel uit.”

Zijn luchtige analyse stond in schril contrast met zijn verhitte reactie vlak na het laatste fluitsignaal van Van Boekel. Vitesse-keeper Remko Pasveer had er zelfs een de-escalerende sprint van een meter of vijftig voor over om Bazoer op andere gedachten te brengen toen hij op het punt stond om Dusan Tadic hardhandig te wijzen op de gebrekkige omgangsvormen van de Ajax-aanvoerder. “Hij en Blind gingen vlak voor m’n neus staan juichen,” gaf Bazoer als reden op voor zijn wat overspannen reactie. “Dat irriteerde me.” De rust keerde pas weer toen de doelpuntenmaker door meerdere medespelers was weggeleid richting de catacomben.

Als een granaat sloeg de bal achter de verbouwereerde Ajax-doelman

De frustraties van de 23-jarige verdediger waren best te begrijpen. Niet alleen liet zijn ploeg dé kans liggen om Ajax een gevoelige draai om de oren te geven, ook zijn gelijkmaker in de 56ste minuut, de eerste tegengoal van de Amsterdammers in dit seizoen, verdiende meer dan een voetnoot tijdens een nederlaag. Als een granaat sloeg de bal achter de verbouwereerde Ajax-doelman André Onana die het projectiel niet zag, enkel hoorde.

De treffer had de inleiding moeten zijn tot een bestorming van de kwetsbare Ajax-defensie, waaruit Perr Schuurs ook al voor rust verdwenen was met een schouderblessure, maar dan hadden de Arnhemmers buiten het tweetal Mohammed Kudus/Antony gerekend, nu al de smaakmakers van het nog prille seizoen.

De eerste doet in zijn acties nog het meest aan Frenkie de Jong denken, al zag Ajax-trainer Ten Hag er meer de reïncarnatie van wijlen Cheick Tioté in, de speler die hij onder z’n hoede had bij FC Twente. Groeibriljant Kudus, deze zomer overgekomen van het Deense FC Nordsjælland, legt bal én tegenstander z’n wil op, kapt en draait als een prima ballerina en ‘denkt verticaal’ zoals Ten Hag het verwoordde. “In de voorbereiding speelde hij alles in de breedte, nu veel meer vooruit. Een vreugdevolle ontwikkeling.”

Een publiekslieveling in wording

En ook Antony heeft alles in zich om uit te groeien tot een publiekslieveling van formaat. De Braziliaan wervelt en fladdert vanaf de flanken en heeft de gave om tegenstanders te laten duizelen. De winnende treffer in de 70ste minuut kwam niet voor niets uit de koker van dit dynamische duo. Nadat Vitesse-rechtsback Eli Dasa zijn inzet op de paal zag belanden, stak Kudus amper een minuut later met grote passen het middenveld over. Op het juiste moment bracht hij Antony in stelling die niet eens met zijn sterke been, dus met rechts de bal diagonaal langs Pasveer schoot.

In de resterende twintig minuten had Vitesse nog makkelijk voor een stunt kunnen zorgen, maar tot verdriet en ergernis van Bazoer bleef de verdiende gelijkmaker uit. “Zoveel kansen krijgen en dan toch verliezen. Wat had ik er graag nog één gemaakt...”

Lees ook:

Het lot van de eredivisie ligt meer dan ooit in handen van de fans

Er mag weer publiek in de stadions. Maar is dat houdbaar terwijl de besmettingen oplopen - en lang niet alle supporters zich aan de regels houden? Het betaald voetbal moet waken maatschappelijk en politiek draagvlak niet te verliezen.