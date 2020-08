Bayern geeft Barcelona historisch pak rammel: 2-8

De Duitse kampioen en bekerwinnaar vernederde FC Barcelona, dat in eigen land ook al naast de prijzen greep. Het stond in het Estadio da Luz te Lissabon bij rust al 1-4 voor de Duitsers.

Quique Setién, de coach van Barcelona, lijkt na de pijnlijke uitschakeling met ontslag rekening te moeten houden. Tegen Bayern koos hij voor een systeem met vier middenvelders (Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Sergio Busquets en Arturo Vidal) en twee aanvallers (Lionel Messi en Luis Suárez). De Fransman Antoine Griezmann moest met een plaats op de reservebank genoegen nemen.

In de eerste tien minuten gebeurde voor beide doelen, in een open wedstrijd, van alles. Thomas Müller opende in de vierde minuut de score voor Bayern, na een combinatie met Robert Lewandowski. In de zevende minuut stond het alweer gelijk, na een ongelukkig eigen doelpunt van David Alaba. FC Barcelona had even de overhand en kreeg twee kansen om op voorsprong te komen. Na een steekpass schoot Suárez de bal tegen doelman Manuel Neuer aan en in de tiende minuut raakte Messi de paal.

De befaamde Lionel Messi kwam tijdens de wedstrijd nauwelijks aan dribbelen toe. Beeld AFP

Maar vervolgende legde Bayern de defensieve zwakheden van Barcelona pijnlijk bloot. Halverwege de eerste helft schoot de Kroaat Ivan Perisic de bal uit een vrij lastige hoek laag in de verre hoek raak. Doelman Marc-André ter Stegen zag er bij die treffer niet goed uit. Bayern denderde door en binnen een half uur was het 4-1.

Na een prachtige pass van Thiago zorgde Serge Gnabry in de 27ste minuut voor de 3-1. Kort daarna ging Nélson Semedo opzichtig in de fout. De Portugese verdediger wilde de bal over de achterlijn laten lopen, maar liet zich aftroeven. Dat balverlies leidde de 4-1 van Müller in.

Suárez gaf Barcelona nog heel even hoop door in de 57ste minuut, na een fraaie kapbeweging, de 4-2 te maken. Bayern liet het verder niet komen en kende geen genade met de Spaanse topclub. Joshua Kimmich zorgde in de 63ste minuut voor de 5-2. In de laatste tien minuten moest de gifbeker helemaal leeg: topscorer Robert Lewandowski maakte de 6-2 en het werd met de 7-2 en 8-2 van Philippe Coutinho (nota bene door FC Barcelona verhuurd aan Bayern München) allemaal pijnlijker en pijnlijker.

De Duitse topclub won de Champions League vijf keer en in 2013 voor het laatst. In de halve finales wacht woensdag een confrontatie met Manchester City of Olympique Lyon. Die twee clubs nemen het zaterdag in de kwartfinales tegen elkaar op. Bij Manchester City is Pep Guardiola, eerder werkzaam bij Bayern München, de trainer.

