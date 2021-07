Bauke Mollema: 'Twee en drie worden is niet slecht, maar het is eigenlijk niks’

Hij maakte woensdag kans op een ritzege, maar op de tweede beklimming van de Ventoux kwam Bauke Mollema tekort.

De etappe over de ‘dubbele Ventoux’ leek vooraf voor hem gemaakt te zijn. Drie keer eerder reed Bauke Mollema een wedstrijd op de eenzame berg in de Provence, en drie keer eindigde hij in de top-10. Woensdag kwam er een derde plaats bij, nadat Mollema zich in de goede vlucht had weten te nestelen.

Zijn ploeg, Trek-Segafredo, had de perfecte strategie uitgedacht. Uiteindelijk werd Mollema omringd door twee ploeggenoten, van wie Kenny Elissonde ook sterk bleek te zijn. Elissonde en Mollema kwamen samen over de finish, als nummers twee en drie respectievelijk. Ze waren beiden niet in staat om Van Aert bergop te volgen.

Mollema zelf had na afloop maar één simpele conclusie: er was iemand beter geweest. “Wout is een speciale hè. Als je nog bij hem blijft, dan verslaat hij je in de sprint. Je moet 100 procent zijn, wil je van hem winnen. Twee en drie worden is niet slecht, maar het is eigenlijk niks. ”

En 100 procent was Mollema woensdag niet. Desondanks moest hij blij zijn met het resultaat in weer een zware etappe in de Tour. Als gevolg daarvan, en voor de verandering ook eens als gevolg van het warme weer in de Provence, gaven acht renners op: Tony Martin, Miles Scotson, Daniel McLay, Clément Russo, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Victor Campenaerts. De Brit Luke Rowe kwam buiten de tijdslimiet binnen. Soren Kragh Andersen, vorig jaar nog ritwinnaar, kwam precies op de laatst toegestane seconde over de finish, ruim 47 minuten na Van Aert.

Het gaf aan hoe zwaar ook deze dag in de Tour was geweest. Wilco Kelderman verloor achttien seconden op de meeste van zijn concurrenten. Hij klom wel een plekje, naar plaats zes in het klassement.

Lees ook:

Wout van Aert bezorgt Jumbo-Visma prestigieuze zege in Ventoux-etappe Tour de France

De Belg Wout van Aert heeft zijn ploeg Jumbo-Visma na de nodige tegenslagen aan een groot succes in de Tour de France geholpen.