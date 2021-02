Bauke Mollema terug in nerveus peloton: ‘Er wordt gekoerst alsof we in de Tour zitten’

Het waren 145 dagen om precies te zijn. Zo lang zat er voor Mollema (34) tussen de val in de greppel tijdens de Tour de France en de start van de Ster van Bessèges. Nooit eerder miste Mollema zo’n groot deel van het seizoen. Terwijl het peloton tot diep in het najaar voor grote rondes en klassiekers door Europa raasde, werkte Mollema thuis in Monaco aan zijn herstel en genoot hij van de tijd met zijn gezin.

Een compliceerde polsbreuk liep hij op, in de Tour. Nu is die linkerpols nog steeds gevoelig, maar tijdens het fietsen heeft de Groninger amper last. “Ik kan gewoon vanuit het zadel sprinten, dat is een goede graadmeter voor wielrenners,” zegt Mollema vanuit Frankrijk aan de telefoon. “Ik voel het af en toe als er kracht op komt te staan, maar in koers hoef ik de pols niet te ontlasten. Er zit nog een ijzeren plaatje met schroeven in mijn arm, die gaan na er het seizoen uit.”

Een maand rust

In eerste instantie wilde de klimmer van Trek-Segafredo na de val in Frankrijk nog de Vuelta rijden, maar de breuk bleek te ernstig om in een maand van te herstellen. Mollema nam een maand rust en begon vervolgens te trainen voor het nieuwe wielerjaar.

Dat begon afgelopen woensdag in de Ster van Bessèges, een Zuid-Franse rittenkoers die normaal gesproken vooral de aandacht van getalenteerde Fransen trekt. In tijden van de coronacrisis is dat anders. In plaats van de zeven Worldtourploegen van vorig jaar, stonden er nu elf aan de start.

De afgelopen dagen wonnen Tim Wellens (Lotto-Soudal) en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna (Team Ineos) etappes, terwijl Egan Bernal, Greg van Avermaet, Vincenzo Nibali en Geraint Thomas daarachter finishten. Door het schrappen van de Ronde van Valencia, de Ronde van de Algarve en de Ruta del Sol is er weinig keus op de wedstrijdkalender.

Indicatie van zijn vorm

Mollema, voormalig winnaar van Clásica San Sebastiàn en de Ronde van Lombardije, mengde zich de eerste dagen met vlakke ritten niet te veel in de strijd. Een enkele keer schoof hij mee in een groepje om een indicatie van zijn vorm te krijgen. “Ik moest wennen weer in het peloton te zijn. Iedereen is gemotiveerd bij zo’n openingskoers, iedereen is nerveus. Renners nemen risico’s waardoor er veel is gevallen.”

Het is een trend van de laatste jaren versterkt door de huidige omstandigheden in de wereld, denkt Mollema. “Ik heb het idee dat het peloton echt is veranderd. Zelfs hier wordt gekoerst alsof we in de Tour zitten. Op vijftig kilometer van de finish is het al lastig om op te schuiven naar voren. Elke renner wil zich laten zien aan de ploeg. Voorheen was er vooral een strijd om de eerste plek, nu wordt dat ook gedaan om plek tien. Kansloze sprinters laten zich door hun complete ploeg naar voren rijden.”

Met de heuvelklassiekers, de Giro d’Italia en Tour de France als hoofddoelen van het seizoen in zijn achterhoofd liet Mollema het op vrijdag en zaterdag in de finale al lopen. Zo startte hij zondag een uurtje eerder in de afsluitende tijdrit van elf kilometer. “Ideaal: bij het avondeten thuis gewoon aanschuiven bij mijn gezin in Monaco.”

Lees ook:

Zo vaak krijgt de mens geen voorrang boven de topsporter, maar wel bij Dumoulin

Tom Dumoulin (30) vertelde onlangs dat hij stopt met wielrennen. Voorlopig. De mens krijgt nu voorrang boven de wielrenner.