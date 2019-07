Bauke Mollema is op eenmanskruistocht tegen de motoren in de koers

De armzwaai lijkt Bauke Mollema meer energie te kosten dan de paar trappen op de pedalen om hem naar voren in het peloton te rijden. Op weg naar Planche des Belles Filles rijdt hij in de zesde etappe van de Tour op zijn gemakje naar voren in het peloton, alvorens hij met zijn rechterarm woest begint te gebaren. Weg jullie, seint hij naar de televisiemotor voor het peloton. Rijd verder van ons vandaan.

Na afloop worden vragen gesteld. Mollema’s ploeggenoot Ciccone houdt na een lange vlucht na afloop zes seconden over om de gele trui te pakken. Zijn dat zes seconden die het gevolg zijn van het wegwuiven van de motoren? Het zou mooi zijn, aldus Mollema.

Televisiecamera’s, motoren met fotografen, motoren met journalisten. Ze rijden allemaal rond en voor het peloton. Voor Mollema is het al tijden een grote ergernis. Hij maakte er voor het eerst echt een zaak van in de afgelopen Giro, toen hij beurtelings ging klagen bij de jury en in de media. Zijn acties hadden korte tijd effect. Op dag één ging het beter, maar op dag twee was het alweer ‘als vanouds’. Het was alleen een andere motard.

Achteraan sprinten

Deze Tour legt Mollema bijna dagelijks uit dat het in de buurt rijden van een motor niet alleen draait om tijdwinst. Het helpt al als een renner op de remlichten van een motor kan af gaan in afdalingen. Op die manier kan een bocht beter worden ingeschat. “Bovendien worden renners die vooraan zitten meegezogen terwijl achteraan iedereen voluit moet sprinten.”

Mollema lijkt bezig aan een eenmanskruistocht. Geen andere renner is zo zichtbaar in het publieke debat als hij. Deze Tour klaagden verder alleen Jakob Fuglsang en Dan Martin, zij het slechts één keer.

De kopgroep in etappe 7 van deze Tour. De motor links voor de voorste renner geeft al voordeel, net als de auto’s erachter. Beeld AFP

Het voordeel van achter een motor rijden is vorige maand voor het eerst wetenschappelijk bewezen. In de windtunnel van de TU Eindhoven constateerde hoogleraar Bert Blocken dat de effecten boven verwachting hoog waren. Bij dertig meter achter een motor kan er 2,6 seconden per kilometer worden gewonnen. Tien meter is 5,4 seconden per kilometer en komt de renner tot 2,5 meter dan is er tijdswinst mogelijk van 13 seconden op duizend meter.

Veel invloed

Bij wielervakbond CPA komen via Telegram, een berichtenapp die lijkt op WhatsApp, ‘geregeld’ berichten binnen van renners die klagen, zegt woordvoerder Laura Mora. Het probleem, zo zegt ze, is dat niet elke renner er in de koers mee bezig is en dat ze alleen klagen als ze er zelf door zijn gepiepeld. Het zijn woorden die Mollema in eigen vorm herhaalt. “Veel rijders zijn alleen met zichzelf bezig. Dat snap ik ook wel, maar ik vind alleen dat dit soort zaken veel invloed hebben.”

De CPA is dankzij het nieuwe onderzoek van plan kort na de Tour de France een nieuw voorstel te doen voor een minimumafstand tussen peloton en motor. Veel succes op korte termijn zit er niet in. Volgens de UCI is een verplichte rijafstand voor motoren nog niet aan de orde. Eerst wil de wielerunie in meerdere werkgroepen overleggen wat mogelijke oplossingen zijn. Een daarvan is het trainen van motards. Mora: “Wij willen dat er echt een oplossing voor komt, zeker nu iedereen op zo’n hoog niveau rijdt dat tijdverschillen moeilijker te maken zijn en het aankomt op dit soort details. Maar er spelen ook commerciële belangen: die motards geven mooie beelden.”

Tot die tijd is het vooral wuiven naar motoren, zoals Mollema deed op weg naar La Planche des Belles Filles. Eensgezindheid onder de renners zou ook helpen, zegt hij. Voor hem is het niet fijn dat geletruidrager Julian Alaphilippe, op dit moment toch de man die na elke etappe de meeste vragen moet beantwoorden, de discussie maar ‘nice bullshit’ vindt. Mollema: “Misschien moeten renners eerst zelf maar eens meemaken dat ze worden benadeeld.”

