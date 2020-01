Basketballegende Kobe Bryant (41) omgekomen bij helikoptercrash

De 41-jarige superster vloog in zijn privé-helikopter, toen die neerstortte in de heuvels van Calabasas, ten noorden van Los Angeles. Alle vijf inzittenden zijn omgekomen, zo meldt de politie van Los Angeles. De gemeente Calabasas bevestigt dat één van die inzittende de NBA-vedette is.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 januari 2020

De in Philadelphia geboren Bryant wordt beschouwd als een van de beste basketballers ooit: hij is de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de NBA, met 33.643 punten - LeBron James passeerde Bryant afgelopen zaterdag door 29 punten te maken tegen de Philadelphia 76ers.

De shooting guard speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waar hij in het seizoen 1996-1997 debuteerde - als 17-jarige, de eerste basketballer ooit die vanuit zijn universiteitsteam direct in de NBA-competitie zijn entree maakte.

Hij zou zijn hele carrière bij de Lakers spelen, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd. In 2008 werd Bryant uitgeroepen tot most valuable player, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA Finals. Maar liefst achttien keer werd hij opgesteld in het NBA All Star-team. Twee maal won hij met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen (in 2008 en 2012).

Na veel blessureleed zette de basketballegende in 2016 een punt achter zijn loopbaan.