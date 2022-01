Barty maakt favorietenrol waar en pakt haar eerste Australian Open

Onder luid gejoel van het thuispubliek in de Rod Laver Arena knokte de Australische zich na een 5-1 achterstand tegen de Amerikaanse Danielle Collins terug met vier winnende games achtereen. Om uiteindelijk overtuigend de beslissende tie-break te winnen: 6-3, 7-6.

Lees ook een profiel van de Australische vedette en hoe het toernooi van Ashleigh Barty verliep.

Barty, al twee jaar aanvoerder van de WTA-lijst, had de afgelopen weken weinig moeite door te stomen tot de finale. Tot vandaag: halverwege de wedstrijd kreeg ze het lastig tegen Collins, de huidige nummer 30, die haar eerste grand slam-finale speelde. Collins leek op weg de tweede set te pakken, maar Barty herpakte zich, won vier games op rij en kon zich uiteindelijk kronen tot eerste Australische in 44 jaar die in eigen land de titel wint.

Tock leek de tweede set uit te draaien op een beslissende set. Collins dicteerde de rally’s en bij 5-4 stond ze op haar eigen service met 30-0 voor. Ze verloor echter vier punten op rij. In de tiebreak die volgde, liet Barty haar beste tennis zien. Ze liep daarin snel uit naar 4-0 en liet Collins niet meer terugkomen.

Collins kreeg in de eerste set het eerst een breakpoint, op 2-2, maar dat werd door Barty weggeserveerd. Een game later benutte Barty wel haar eerste breakpoint na een afzwaaier van Collins, die een tweede service ver uit sloeg. Op de belangrijke momenten serveerde Barty sterk en ze sloeg liefst tien aces. Ook sloeg ze dertig winners, tegenover 17 voor Collins.

De verliezend finalist Danielle Collins met haar trofee. Beeld AFP

Barty ziet ‘droom uitkomen’

“Ik ben verstomd”, zei de zichtbaar emotionele Barty. “Dit is een droom die uitkomt en ik ben zo trots een Aussie te zijn. Dit is misschien wel het beste publiek waar ik ooit voor heb gespeeld. Jullie maakten me relaxed en hebben me gedwongen mijn beste tennis te spelen.”

Barty heeft het hele toernooi geen set verloren. In totaal verloor ze in het hele toernooi slechts dertig games. Ze is de eerste Australische winnares sinds 1978, toen Chris O’Neil de titel veroverde. Naast Serena Williams is Barty nu de enige actieve speelster die op drie verschillende ondergronden een grandslamtitel heeft veroverd.

Tijdens de prijzenceremonie richtte Barty zich tot haar begeleidingsteam. “Ik ben zo gelukkig. We zijn samen begonnen aan het tweede deel van carrière en jullie zijn absoluut de beste begeleiding van de tour”, aldus Barty, die na de US Open van 2014 een pauze inlaste. Twee jaar lang nam ze niet deel aan de grand slams en ze legde zich toe op een andere passie: cricket.

Pas in het tweede deel van haar loopbaan pakte Barty titels. Ze bracht haar totaal op de Australian Open op vijftien, het is haar derde grandslam na het winnen van Roland Garros en Wimbledon. Barty kreeg de prijs uit handen van de Australische tennislegende Evonne Goolagong.