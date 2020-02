Barry Hulshoff (1946-2020) veroverde met Ajax de wereld

Opnieuw heeft het Nederlandse voetbal een icoon verloren. Barry Hulshoff, oud-speler van Ajax en het Nederlands elftal, overleed zondag na een kort ziekbed, zo werd maandag bekendgemaakt door Ajax. Hulshoff werd 73 jaar.

Hulshoff maakte deel uit van het ‘Gouden Ajax’, dat begin jaren zeventig de wereld veroverde. Met die club won hij drie keer de Europa Cup 1, twee Europese Super Cups en eenmaal de wereldbeker voor clubteams. Ook werd hij zeven keer landskampioen en viervoudig bekerwinnaar.

Hulshoff speelde 385 wedstrijden voor Ajax. De centrale verdediger, karakteristiek vanwege zijn lange, wapperende haren en volle baard, werd geroemd vanwege zijn inzicht, zijn kopkracht en zijn onverzettelijkheid in duels.

Bij het Nederlands elftal bleef zijn inbreng beperkt tot veertien interlands. Een blessure zette een streep door het WK van 1974, waar Oranje de finale zou halen. In dat jaar had Hulshoff nog wel een primeur; hij was de eerste Nederlandse voetballer die in een tv-reclame verscheen. Met zijn Duitse dog maakte hij reclame voor het hondenvoermerk Chappi.

Hij genoot van de anonimiteit in Limburg

Hulshoff was sociaal bewogen. Na de gewonnen Europa Cup I-finale tegen Juventus, in 1973, behield hij zijn eigen wedstrijdshirt, omdat het bestemd was voor een veiling ten behoeve van de slachtoffers van de Vietnam-oorlog.

Na het einde van zijn actieve carrière, in 1979 bij MVV, trok Hulshoff zich terug in het Limburgse Eijsden, waar hij een huis had gebouwd. Hij genoot van de anonimiteit aldaar.

Tien jaar later begon hij alsnog een trainersloopbaan. Hulshoff diende Belgische clubs als Lierse, Westerlo, Beerschot, Sint-Truiden, Aalst en Mechelen, waar hij in 2002 stopte. Daarna was Hulshoff nog technisch directeur bij Willem II en Ajax America in de Verenigde Staten.

In 2010 werd Hulshoff, na een oproep van Johan Cruijff, gekozen in de ledenraad van Ajax. Bij die club begeleidde hij een aantal spelers, onder wie Matthijs de Ligt.

Ajax maakte maandag bekend dat alle vertegenwoordigende teams deze week zullen spelen met rouwbanden om.