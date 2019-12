‘Barney’ is niet de enige sporter die roemloos vervaagt

Raymond van Barneveld zegt vaak dat het leven tegen hem is, ook nu na een jaar vol nederlagen. Maar hij is niet de enige veelwinnaar die in een jaar bijna alles verloor.

Weinigen namen zo treurig, maar geënsceneerd afscheid van de sport als Raymond van Barneveld afgelopen weekeinde. Van de darter was al bekend dat hij afscheid zou nemen na het WK, dat deze weken wordt gespeeld in Engeland. Maar dat hij er al in de eerste ronde uit zou liggen, was iets wat hij zich ‘nooit gaat vergeven’.

Van Barneveld verloor van de Amerikaan Darin Young, nu niet bepaald een ijzersterke tegenstander. Na afloop zag de vijfvoudig wereldkampioen het in Alexandra Palace, waar het WK wordt gespeeld, helemaal niet meer zitten. Zijn sport niet, maar het leven ook niet. Het WK was een afsluiting van een jaar waarin hij alleen maar verloor.

Van Barneveld zegt alles met duidelijke woorden. Aan zijn taalvaardigheid heeft het in die zin nooit ontbroken. Zijn afscheidsjaar is volledig gedocumenteerd in een boek, tot in de diepste van de diepste dalen. Op veel podia deed de Hagenaar mee aan zijn eigen zelfkastijding. Hij legde vaak uit hoe slecht het met hem ging.

Van Barneveld gaf in die interviews graag aan te geloven dat de wereld tegen hem zou zijn. Maar een jaar vol nederlagen is niet alleen hem overkomen.

Een bijzondere voorganger was tennisser Björn Borg, die in 1991 een comeback maakte, nadat hij acht jaar geen wedstrijd had gespeeld.

De toen 34-jarige Borg besloot terug te keren in Monte Carlo, waar hij woonde. Het werd een fiasco. De sport was inmiddels overgestapt van een houten racket naar een groter racket van grafiet. Borg wilde niets van die ontwikkeling weten en hield vast aan zijn vertrouwde kleinood. Dat resulteerde, met het feit dat hij de fitste niet meer was, in een serie die onwaardig was voor een van de beste tennissers van zijn tijd.

Elf wedstrijden lang werd de vijfvoudig Wimbledon-winnaar en zesvoudig kampioen op Roland Garros vernederd. Geen set wist hij te winnen. Het was nieuws, toen hij daarna wél een set won. Winnen zat er uiteindelijk niet in. De door privéproblemen gekwelde Borg wist in zijn comebackperiode geen enkele wedstrijd winnend af te sluiten.

Ook bijzonder was het afscheid dat Marcel Kittel kreeg (of nam), dit jaar in mei. De Duitse wielrenner was een van beste renners van het ‘Duitsland na Jan Ullrich’. Hij was de belichaming van een nieuwe generatie, geliefd en zonder een zweem van doping.

In zijn carrière boekte de 31-jarige Kittel 89 overwinningen. De laatste in januari op Mallorca. Maar daarna ging mis. Altijd was er de hoop dat hij zich nog kon meten in een massasprint, maar telkens werd hij uit het peloton gelost nog voor de voorbereiding op een sprint begon.

Op 9 mei werd zijn contract met Katusha ontbonden, op zijn eigen verzoek. In een verklaring zei Kittel dat hij zich ‘uitgeput’ voelde. Hij nam een tijdelijke pauze om te bepalen wat hij met zijn fietscarrière zou doen.

Het bleek uiteindelijk het definitieve einde voor een van de succesvolste Duitse renners ooit. Hij was de beste in veertien etappes in de Tour de France. Maar het beeld dat bleef hangen, was van een verloren renner, die het peloton niet kon bijbenen.

Kittel besloot in stilte te stoppen. Van Barneveld krijgt nog een afscheidstournee. Allereerst was het plan om één avond in Amsterdam te organiseren (de ‘Barney Dome’ in februari), maar hij komt op drie andere plekken in het land ook nog op. Om afscheid te nemen, maar ook ‘om de deur naar zijn eigen geluk weer te openen’.

