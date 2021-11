Barcelona maakt dankzij Depay geslaagde nieuwe start onder Xavi

De nacht is al gevallen over Barcelona als Xavi Hernández zaterdagavond laat zijn vuisten balt en vervolgens overladen wordt met schouderklopjes en high fives. Door stadion Camp Nou echoot zijn naam: “Xááá-vi… Xááá-vi…”.

Bij het debuut van Xavi als trainer, opvolger van de ontslagen Ronald Koeman, weerklinkt het verlangen naar vroeger. Een verlangen naar de succesvolste periode uit de clubgeschiedenis, toen FC Barcelona in een tijdsbestek van nog geen tien jaar vier keer de Champions League won. De voormalig middenvelder, tussen 1998 en 2015 speler van FC Barcelona (767 wedstrijden), moet “de trots herstellen, de illusie redden en het stadion weer vol zien te krijgen”, zo formuleerde de Catalaanse krant Sport Xavi’s opdracht. Zijn debuut tegen Espanyol (1-0), een overwinning dankzij een benutte strafschop van Memphis Depay, geeft de Catalanen in ieder geval weer hoop. “Het is duidelijk dat er een nieuw tijdperk aanbreekt”, zag Marca.

Vers getapt bier en sigaren

Terug naar eerder op de avond, een paar uur voor de aftrap van het duel met stadgenoot Espanyol. Vijf vrienden ploffen neer op het terras van Corte & Brasa, een bar in de schaduw van Camp Nou. Ze komen uit Cambrils, een gemeente ten zuiden van Tarragona, op ongeveer anderhalf uur rijden van Barcelona. Als de naam Xavi valt, klinkt er optimisme aan tafel, waar vers getapt bier staat en sigaren worden geknipt.

“Xavi is wat mij betreft de personificatie van het gouden Barcelona”, zegt Gerard Colom. “Als middenvelder regisseerde hij het spel. Daarnaast motiveerde hij zijn medespelers. Dat hebben we nodig nu.” Ook de discipline wordt aangehaald onder Xavi. Hij stelde een lijst met tien regels op. Zo moeten spelers anderhalf uur voor de training aanwezig zijn en dienen ze op de club te eten, waarmee spierblessures voorkomen moeten worden.

Coloms vriend Pol de Marcos wil wel een kanttekening maken bij de keuze voor Xavi, die tot de zomer van 2024 getekend heeft. “Het resultaat tegen Espanyol vind ik helemaal niet zo belangrijk, maar ik hoop dat Xavi de komende tien jaar de tijd krijgt om jonge talenten te ontwikkelen”, zegt De Marcos.

Xavi start met liefst acht spelers uit de eigen jeugd

Geduld is gevraagd, mede omdat FC Barcelona met een schuldenlast van 1,35 miljard euro kampt. “Xavi is een kind van La Masia (de jeugdopleiding van FC Barcelona, red.). Hij gaat beloftes zeker een kans geven”, zweert De Marcos. De basisopstelling geeft hem gelijk: Xavi start met liefst acht spelers uit de eigen jeugd, waarvan er vijf jonger zijn dan 22 jaar. Onder wie de zeventienjarige debutant Ilias Akhomach.

En de Nederlanders? Ook Depay en Frenkie de Jong mogen vanaf het begin meedoen in de Catalaanse derby. Vooral over De Jong raakt het kwintet niet uitgesproken. “Onze verwachtingen zijn hoog, maar het was geen gemakkelijke tijd om jezelf te laten zien”, vindt Cristian Caballero. “Ik zie in Frenkie wel een speler voor de toekomst, maar dat moet hij nog wel waarmaken.” Xavi sprak eerder woorden van gelijke strekking. “Frenkie is een speler die heel belangrijk voor ons moet zijn”, zei de nieuwe trainer. “Maar hij moet meer voor het doel komen en meer scoren.”

Barcelona speelt fris, energiek en met vertrouwen

De Jong, bezig aan zijn derde seizoen in Catalonië, reageert meteen met diverse aanvallende impulsen tegen Espanyol. “De Jong lijkt direct te hebben begrepen hoe de handleiding van Xavi werkt”, zo stelt de krant AS. FC Barcelona speelt fris, energiek en met vertrouwen, een schril contrast met de laatste weken onder Koeman. Ook het stadion is met bijna 75.000 toeschouwers weer goed gevuld. Hoop en verlangen werken als een magneet.

Bovendien heeft Xavi, die slechts over twee jaar coach-ervaring beschikt bij het Qatarese Al-Sadd, de club waar hij zijn actieve carrière afsloot, wat beginnersgeluk. De Catalaan – zwart-witte sneakers, grijze jeans en zwart jack – ziet dat FC Barcelona kort na rust op voorsprong komt na een makkelijk gegeven strafschop. Depay groeit uit tot matchwinnaar, omdat Espanyol-aanvaller De Tomás twee keer de paal raakt en invaller Dimata een vrije kopkans net naast mikt. Door de zege klimt FC Barcelona naar de zesde plek in La Liga.

“Natuurlijk moeten we nog veel verbeteren, maar ik zag toewijding en de wil om alles te geven”, zei een tevreden Xavi na afloop op de persconferentie. “Wat de instelling betreft zaten we dicht bij perfectie. Dit geeft veel energie om op dit pad door te gaan.”

