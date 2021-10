Barcelona breekt met trainer Ronald Koeman na nieuwe nederlaag

Afgelopen zondag verloor Barcelona in het eigen stadion Camp Nou van aartsrivaal Real Madrid (1-2). Met 15 punten uit tien duels staat Barça momenteel op de teleurstellende negende plek.

Ook in de Champions League startte de ploeg van Koeman dit seizoen dramatisch met ruime nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Daardoor stond zijn positie eerder al stevig ter discussie, ook door een nederlaag bij Atlético Madrid (2-0). Barcelona kende nog even een opleving, met onder meer overwinningen tegen Valencia (3-1) en Dinamo Kiev (1-0). Na de verliespartijen tegen Real Madrid en Rayo Vallecano besloot de clubleiding dus toch afscheid van hem te nemen.

Vertrek Messi

Koeman, die zelf van 1989 tot en met 1995 zes jaar als speler bij Barcelona actief was, werd in augustus 2020 door oud-voorzitter Josep Maria Bartomeu teruggehaald naar de club. De nieuwe voorzitter Joan Laporta maakte er echter geen geheim van dat de Nederlander niet zijn keuze was. De stroeve relatie tussen de twee resulteerde vorige maand in een verklaring van Koeman, waarin hij tijd vroeg om het team weer op te bouwen na het vertrek van sterspelers Lionel Messi en Antoine Griezmann.

Maar die tijd werd Koeman dus niet gegeven, waardoor de club nu op zoek moet naar een vervanger. Volgens berichten in de lokale media zijn voormalige middenvelder Xavi Hernandez, die momenteel de leiding heeft over Al Sadd in Qatar, en de Belgische coach Roberto Martinez in de race voor die positie. Wat er met zijn technische staf - met onder anderen assistent-trainer Alfred Schreuder - gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het contract van Koeman in Barcelona liep tot medio 2022 door.