Balancerend op een dun koord gaat Ajax op weg naar de titel

In de bus vanuit Alkmaar op de weg terug naar Amsterdam zag de selectie van Ajax dat PSV al snel afstand nam van Feyenoord. De spanning in de top van de eredivisie leek daarmee naar een kookpunt te gaan. Ajax had zelf immers schade opgelopen bij AZ (2-2) en jager PSV is beter in vorm dan prooi Ajax.

Maar toen de Ajax-spelers inmiddels thuis waren, zagen ze de ontknoping in de Rotterdamse Kuip. Die moet het gemoed radicaal hebben veranderd. De marge van vier punten bleef in tact, waardoor winst op Heerenveen - komende woensdag in de eigen Johan Cruijff Arena - al voldoende is voor de 36ste landstitel.

De teleurstelling die direct na de boeiende strijd in Alkmaar overheerste bij Daley Blind, zal snel verdwenen zijn. Zijn coach Erik ten Hag was veel optimistischer: 2-2 bij AZ was ‘een goede uitslag’. “We hadden en hebben het stuur nog steeds in handen”, zei Ten Hag.

Seizoen lijkt op een overlevingstocht

Al maanden balanceert Ajax als koploper van de eredivisie op een dun koord; het wankelde regelmatig, maar weigerde te vallen. Dat deed het ook in Alkmaar uiteindelijk niet. Door de late gelijkmaker van Edson Alvarez ontsnapte het weer worstelende Ajax toch weer aan een nederlaag en dat kreeg later op de dag nog veel meer waarde.

Zo lijkt het seizoen dat voor Ajax op een overlevingstocht is gaan lijken toch een happy end te krijgen. In de beslissende fase wordt Ajax al weken geplaagd door spelers uit vorm en door blessures, wat veel wisselingen in het elftal noodzakelijk maakt.

Het gemis van Martinez, Antony, Gravenberch en Mazraoui (die nog wel inviel) leek Ajax tegen AZ aanvankelijk niet te deren. De ineenstorting in de tweede helft liet echter nog eens zien hoe wankel momenteel de basis is van een ploeg die in de eerste seizoenshelft nog zo swingde. Van die schwung is weinig meer over.

Uitgerekend een huurling, Brian Brobbey, redde Ajax na de winterstop op diverse momenten. De 20-jarige spits liep vorig jaar zomaar gratis de deur uit richting RB Leipzig. Omdat hij daar weinig aan spelen toekwam, haalde Ajax hem in de winter terug. Mede door een knieblessure speelde hij in totaal nog geen 300 minuten maar daarin was hij wel van eminent belang. Bij FC Utrecht, bij PSV en recent bij NEC bracht hij Ajax de overwinning.

Taylor een bouwsteen voor het nieuwe Ajax

Ook in Alkmaar zette hij Ajax in het zadel. Met zijn fysieke kracht won hij op slag van rust een duel van de dramatisch verdedigende Hatzidiakos. Met een fraaie boogbal vond Brobbey vervolgens het doel achter de veel te ver uitgelopen doelman Peter Vindahl.

De dieptepass op Brobbey kwam van Kenneth Taylor. De middenvelder liet in zijn geboortestad zien dat hij een bouwsteen kan zijn voor het nieuwe Ajax van volgend seizoen. Taylor is technisch sterk en bracht in de eerste helft tegen AZ de dynamiek in het spel die de afgelopen maanden vaak ontbrak.

Ten Hag had net als tegen PEC Zwolle vorige week gekozen voor een systeem met twee spitsen: Haller en Brobbey. Tadic speelde achter hen. Haller was weer weinig in het spel betrokken - hij staat al droog sinds Ajax-Feyenoord op 20 maart - maar Brobbey deed wel wat hij moest doen: aanspeelbaar zijn, de bal afschermen, kaatsen en zelf gevaarlijk zijn. AZ was slechts sporadisch dreigend, met vooral afstandsschoten van Jesper Karlsson.

Aloude neiging naar gemakzucht

In de tweede helft gooide AZ de schroom van zich af. Het zette veel eerder druk op Ajax en wist daarmee prompt de verdedigende kwetsbaarheid van Ajax bloot te leggen. Uit een voorzet van Owen Wijndal kopte Vangelis Pavlidis de bal binnen: 1-1.

Blind lette daarbij niet op. Dat vond hij zelf ook. “Daar moet ik dichterbij zijn. Ik ben er ziek van dat hij ’m binnenkopt.” Toen Brobbey vervolgens uitviel, leek Ajax het helemaal uit handen te gaan geven. Volledig vrijgelaten scoorde de Noor Hakon Evjen: 2-1.

De verklaring voor het verval van Ten Hag was dat zijn spelers ‘neutraal’ gingen spelen. Hij bedoelde: ze liepen niet vrij, er was niet genoeg beweging. Dat kan een gebrek aan strijdlust worden genoemd, de aloude neiging naar gemakzucht. Pas in het laatste kwartier, toen de nood hoog werd, keerde de werklust terug. Met een rake kopbal uit een hoekschop profiteerde Alvarez van de weifeling bij de zwakke Vindahl.

Ten Hag prees zoals zo vaak ‘de veerkracht’ van zijn ploeg. “Dit moet ons sterken en geloof geven. We moeten de spirit hooghouden.” Dat klonk nog wat hol, maar na de discutabele strafschop waaruit Cyriel Dessers Feyenoord naast PSV bracht (2-2), zal het met die spirit en het vertrouwen bij Ajax voor het restant wel goed zitten.

