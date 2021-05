Badmintonner Mark Caljouw is de eerste Nederlandse singelaar op de Spelen in 25 jaar: ‘Ik ga vooral genieten’

Hij is zelf nog een beetje ondersteboven van zijn officieuze olympische plaatsing voor het ‘koningsnummer’ van de badmintonsport. Voor het eerst sinds de Zomerspelen van 1996 in Atlanta vertegenwoordigt een badmintonner Nederland namelijk weer in het mannenenkelspel. Een mooie prestatie van Caljouw, die met zijn deelname Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland opvolgt.

Toch zou de Rijswijker zichzelf geen supertalent noemen. Integendeel, hij moest het hebben van heel hard werken. Dit begon al op de basisschool. “Ik werd op een gegeven moment gevraagd om de ochtendtrainingen mee te doen. Gelukkig konden we dat regelen. Toevallig waren de trainingen precies tijdens de lessen godsdienst, die mocht ik missen van mijn school. Daarna sloot ik weer aan.” In die tijd veranderde hij ook van club. “Ik merkte al snel dat ik veel beter werd.”

Omdat hij van het badmintonnen zijn carrière wilde maken, vervolgde hij zijn schoolcarrière op een LOOT-school (een school met aangepast lesprogramma voor sporttalenten). Hier kwam hij onder andere terecht tussen veel jeugdspelers van ADO Den Haag. “Ik merkte toen wel dat je als badmintonner niet zoveel aanzien genoot als de jongens van ADO. Voetbal was nu eenmaal stoerder. Badminton werd vooral gezien als campingsport. Gelukkig heb ik daar nooit veel last van gehad. Ik focuste vooral op mijzelf en het badminton. Na de middelbare heb ik nog wel een opleiding Sport en Bewegen gedaan, maar meer voor de vorm. Ik vond dat ik iets moest afronden. Hoewel ik de opleiding heel leuk vond, wilde ik het liefst alleen maar badmintonnen.”

Badmintonvrienden voor het leven

Aan dat leven zaten ook negatieve kanten, erkent Caljouw. “Ik haal heel veel plezier uit mijn sport, maar af en toe kan het ook lastig zijn. Mijn sociale kring is bijvoorbeeld vrij klein. Op school had ik wel vrienden, maar ik was altijd later in de les en moest altijd eerder weg. Mijn beste vrienden zitten nu ook allemaal in de badmintonwereld. Dit zijn vrienden voor het leven en ik ben onwijs blij met hen, maar zo’n kleine vriendenkring kan ook eenzaam zijn.”

Deze toewijding heeft Caljouw wel ver gebracht. In clubverband speelt hij nu voor TSS, dat uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken. Hier woont hij ook samen met vriendin en collega-badmintonner Line Kjaersfeldt. In tegenstelling tot Nederland is badminton in Denemarken heel populair, waardoor hij makkelijk kan rondkomen van de sport. Daarnaast zit hij al jaren in het Nederlands team, en de Olympische Spelen worden de kroon op zijn werk.

Op doorzettingsvermogen naar de top

Een knappe prestatie, want het is lastig om aansluiting te vinden bij de top in het mannenenkelspel, volgens Caljouw. Zeker voor iemand uit een klein badmintonland als Nederland, waar het imago van de sport sinds zijn jeugd nog niet echt verbeterd is. Waarom het hem wel gelukt is, durft hij niet te zeggen. “Ik dacht altijd dat ik vooral fysiek en mentaal heel sterk was. Om mij heen heb ik echter heel goede spelers zien afvallen omdat ze andere dingen wilden. Dan kozen ze uiteindelijk toch voor een studie, bijvoorbeeld. Die neiging heb ik nooit gehad, ik wilde naar de top. Dus misschien draait het wel vooral om doorzettingsvermogen.”

Of hij ook kans maakt op een medaille weet Caljouw niet. “Op de normale wereldranglijst sta ik 29ste. Dat betekent dat ik mee kan komen met de internationale top, maar ik balanceer wel op het randje. Natuurlijk ga ik voor het hoogst haalbare, maar ik ga er vooral heel erg van genieten. Dit is uiteindelijk waar je het voor doet.” In juni wordt de kwalificatie officieel.

