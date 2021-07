Aziatische landen heersen in badminton: toch staat Nederland in de kwartfinale

Op de Olympische Spelen van Tokio spelen de badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen donderdag om 11.30 uur hun kwartfinale in het vrouwendubbel tegen het Zuid-Koreaanse koppel Lee/Shin. Na twee overwinningen in de groepsfase stromen ze als nummer twee van hun groep in. Bijzonder: ze zijn het enige Europese team tussen Aziatische duo’s.

Naast het Nederlandse koppel zitten er twee Chinese, twee Zuid-Koreaanse, twee Japanse en een Singaporees duo bij de laatste acht. Dat is exemplarisch voor de machtsverhoudingen in het internationale badminton. De Aziatische landen heersen. Waar de Aziatische sporters beroemdheden zijn in eigen land, worden badmintonners in Nederland niet altijd op waarde geschat. Het imago van de campingsport blijkt hardnekkig, waardoor voor de toppers in Nederland sponsors altijd moeilijk te vinden zijn.

Piek en Seinen lieten zich daar nooit door leiden, wel door hun liefde voor badminton. Piek (29) was lid van de Badminton Club in Weesp, waar ze geboren en getogen is, maar verliet op haar vijftien haar ouderlijk huis om volledig voor de sport te kiezen. Ze woont nu in Arnhem om op Papendal fulltime te kunnen trainen. In 2016 bereikte ze op de Spelen van Rio ook al de kwartfinale in het vrouwendubbel met Eefje Muskens. De dubbelspecialiste vond in Seinen (25) een nieuwe partner. De Limburgse komt uit een echte badmintonfamilie. Haar opa en oma, afkomstig uit Indonesië, beoefenden vroeger de sport, haar vader gaf trainingen in Roermond.

Dit voorjaar stonden ze hoog genoeg op de geschoonde wereldranglijst om een ticket voor Tokio te bemachtigen. Daar presteren ze goed, zonder bondscoach Ruud Bosch in hun nabijheid. Die bleef in Nederland achter vanwege het overlijden van zijn vader. In Tokio dromen Piek en Seinen van wat Mia Audina ooit bereikte. De geboren Indonesische bereikte in 2004 als genaturaliseerde Nederlandse de olympische enkelspelfinale. Ruim twee miljoen Nederlanders zaten ineens live naar badminton te kijken en zagen hoe Audina zilver won. Als nummer zeventien van de wereldranglijst beginnen Piek en Seinen donderdag als underdog tegen de als vierde geplaatste Zuid-Koreanen aan kwartfinale.

Lees ook:

Badmintonner Mark Caljouw is de eerste Nederlandse singelaar op de Spelen in 25 jaar: ‘Ik ga vooral genieten’

Badmintonner Mark Caljouw is de eerste Nederlandse singelaar op de Olympische Spelen in 25 jaar.Waar heeft de 26-jarige uit Rijswijk dit succes aan te danken?