AZ voelt zich goed thuis in het leenstadion van Den Haag

Donderdagavond, 18.48 uur. Rein ­Simonis en zoon Teun uit Heerhugowaard staan te wachten voor de ­ingang van het Cars Jeans-stadion in Den Haag.

Het is een bijzondere avond. Rond het voetbalstadion van ADO Den Haag verzamelen zich al vroeg honderden supporters van AZ, die ruim op tijd zijn voor de return van de ­derde voorronde van de Europa League tegen het Oekraïense FC Marioepol.

Zo ook vader en zoon Simonis. Toen ze zaterdagavond hoorden dat een deel van het dak van het AZ-stadion was ingestort, en niet veel later het nieuws naar buiten kwam dat AZ de eerstvolgende twee wedstrijden in Den Haag zou afwerken, twijfelden ze geen moment. Zij zouden erbij zijn. De kaarten waren toch al ­gekocht. “Je steunt je club door dik en dun”, meent vader Simonis. “Al moesten we naar Maastricht.”

Alsof we naar de bekerfinale reden

De impact op hun werkzame ­leven viel mee. “Een uurtje eerder weg”, haalt Rein Simonis zijn schouders op. “Dat kon wel.” Hetzelfde geldt voor zoon Teun, die een vakantiebaantje heeft bij een logistiek ­bedrijf. Samen reden ze in een uurtje naar Den Haag. Met pitstop. “McDonald’s”, grijnst de jongeling.

AZ zette 64 (gratis) bussen in om ongeveer vijftienhonderd supporters te vervoeren naar Den Haag. Het echtpaar Wim en Gerdien Jonker uit Alkmaar, getooid met wedstrijdshirts en AZ-sjalen, stapte zojuist uit bus veertien. “Het was net een schoolreisje”, lacht Gerdien. “Alsof we naar de bekerfinale reden.”

Maar ja, hoe lang blijft een schoolreisje leuk? Wim en Gerdien Jonker vroegen het zich ook af toen ze in een uurtje van Alkmaar naar Den Haag reden. Onduidelijk is nog hoe lang AZ het eigen stadion niet mag gebruiken. Momenteel wordt onderzocht wat er precies is misgegaan.

Echte vrienden uit Den Haag

Ook is nog onbekend waar AZ, als het zondag de ‘thuiswedstrijd’ tegen FC Groningen in Den Haag heeft ­afgewerkt, de volgende thuisduels zal spelen. Heerenveen? Utrecht? Of Amsterdam? Wim Jonker heeft wel een idee. “Wat mij betreft draaien we vanaf nu alle thuiswedstrijden tot de winterstop om”, oppert hij. “Dan spelen we tot de winterstop alleen maar uit en daarna alles thuis.”

Gerdien Jonker wil nog graag iets kwijt. Ze is vol lof over de gastvrijheid van ADO Den Haag. “In mindere tijden leer je je echte vrienden kennen”, zegt ze, terwijl ze met haar man de juiste toegangspoort zoekt.

ADO Den Haag stelde de afgelopen dagen alles in het werk om AZ het thuisgevoel te geven in het Cars Jeans-stadion. Het is even later te zien op de hoofdtribune, waar de stoelen rood kleuren. Hetzelfde geldt voor de dug-out, waar trainer Slot en de ­reservespelers op rode stoelen plaatsnemen. Zelfs de reclameborden van AZ zijn meeverhuisd.

Zondag weer terug

AZ trekt, na het doelpuntloze ­gelijkspel van vorige week in Oekraïne, vanaf de eerste minuut ten aanval. Stengs laat de ruim achtduizend meegereisde toeschouwers na twintig minuten juichen. De sfeer op de tribunes is opperbest. Zeker als vlak voor rust opnieuw het “AZ retteketet” door de speakers schalt. Ouwejan rondt af na terugleggen van Stengs.

AZ voelt zich comfortabel op het kunstgras in Den Haag. Soepel speelt het de bal rond. Na rust wordt de feestvreugde nog groter als Wuytens een corner binnen kopt (3-0) en Javorskji de 4-0 in eigen doel werkt. Hierdoor speelt AZ volgende week de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Om iets voor half elf, nadat vanaf de tribunes een massaal ‘ADO bedankt’ heeft geklonken, is het afgelopen. Vader en zoon Simonis en het echtpaar Jonker vangen in feestelijke sferen de terugreis aan. Zondag, daags na ADO Den Haag-Sparta, keren ze terug in Den Haag. Dan ontvangt AZ ‘thuis’ FC Groningen.