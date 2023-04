AZ verliest van Anderlecht in kwartfinale Conference League

Wat is er toch aan de hand met AZ? De Alkmaarse club wist een mindere fase in de competitie donderdagavond niet te doorbreken in de Conference League. Het elftal verloor in de kwartfinale op bezoek bij Anderlecht (2-0). Donderdag is de return in Alkmaar.

De nipte nederlaag in het sfeervolle Constant Vanden Stock-stadion past bij een moeizame periode die AZ momenteel doormaakt. In de laatste drie competitiewedstrijden behaalde het slechts een punt, waardoor het afzakte naar de vierde plaats in de eredivisie. Zaterdag verloor het nog thuis van Sparta (0-1).

Gehoopt was dat het bezoek aan Brussel die negatieve reeks zou doorbreken. In Europa had AZ, dat pas voor de zesde keer in een Europese kwartfinale stond, immers kleur op de wangen gekregen. Met fris, sprankelende voetbal overleefde het drie voorrondes, kwam het als winnaar uit de groepsfase en was het in de achtste finales twee keer te sterk voor Lazio Roma. Vooral de wervelende, volwassen optredens tegen de Italianen hadden indruk gemaakt.

Topclub in verval

Tegen Anderlecht, de huidige nummer negen van België, moest het vertrouwen herwonnen worden. De Brusselse ploeg mag een topclub in verval genoemd worden. In weinig doet de huidige selectie nog herinneren aan de Belgische grootmacht die 34 keer landskampioen werd en in de jaren zeventig en tachtig triomfeerde in Europa.

AZ begon nog dominant in de heenwedstrijd, maar toen de thuisclub na twintig minuten het initiatief overnam, was het direct raak. De opgekomen rechtsback Murillo knikte een gave voorzet van Dreyer binnen: 1-0. De tweede helft voltrok zich volgens dezelfde contouren. AZ drong aan voor de gelijkmaker en kreeg ook kansen via Pavlidis, Beukema en Mijnans, maar toen Anderlecht na zeventig minuten eenmaal de middenlijn overkwam, trof Ashimeru met een rake schuiver direct doel: 2-0.

Slimmer en efficiënter

Was Anderlecht dan zoveel beter in de eerste kwartfinale? Nee, dat kon toch niet worden gezegd. De Brusselse ploeg was vooral slimmer, efficiënter. Het heeft daar ook de spelers voor, met ervaren krachten als Slimani (34), Refaelov (36) en de oud-Ajacied Vertonghen (35). Dergelijke routine herbergt de selectie van AZ onvoldoende. Illustratief was dat de Zweed Karlsson, die niet fit genoeg was bevonden voor een basisplaats, werd vervangen door de jongeling Van Brederode (19). Op het derde Europese clubtoernooi is dat toch ietwat te licht.

AZ zette nog aan, maar keeper Verbruggen, die vorige maand vanwege een voedselvergiftiging nog verstek moest laten gaan bij het Nederlands elftal, liet zien waarom zijn trainer, de Deen Brian Riemer, hem momenteel de beste doelman van België noemt. AZ speelde simpelweg te flets, te vrijblijvend om gevaarlijk te worden tegen Anderlecht.

Schrale troost was het goede nieuws uit Turijn. Daar won Juventus donderdagavond van Sporting Lissabon (1-0), waardoor Nederland niet meer ingehaald kan worden door Portugal op de coëfficiëntenranglijst. Hierdoor krijgt de eredivisie vanaf het seizoen 2024/2025 twee tickets voor de groepsfase van de Champions League.