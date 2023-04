AZ rekent na Hollandse remontada en strafschoppen af met zwak Anderlecht

Een frustrerende voetbalavond eindigde donderdagavond in een climax voor AZ. De thuisclub had de return in de kwartfinale van de Conference League weliswaar gewonnen van Anderlecht (2-0), maar dat was niet genoeg na de 0-2-nederlaag van vorige week in Brussel. In de extra tijd wisten beide ploegen niet meer te scoren, waardoor strafschoppen een winnaar moesten aanwijzen.

AZ-doelman Ryan keerde daarin de inzet van Vertonghen en Sardella, waarna invaller Meerdink de strafschoppenserie besliste: 4-1.

Dat AZ de Belgische nummer tien niet in de reguliere speeltijd en verlenging op de knieën had gekregen, mocht de ploeg zichzelf aanrekenen. Het liet daarmee bijna een ideale kans liggen om zich voor de derde keer in de geschiedenis voor de halve finales van een Europees eindtoernooi te plaatsen. De laatste keer gebeurde dat in 2005, met een dramatische uitschakeling tegen Sporting Lissabon tot gevolg.

Hollandse remontada.

Ook dit keer werd het een thriller. AZ legde de basis voor een zinderende voetbalavond al vroeg in het uitverkochte Afas-stadion. De return was nog geen drie minuten onderweg toen de mee opgekomen Kerkez over de knie ging bij Murillo, waarna Pavlidis de toegekende strafschop verzilverde. Voor de thuisclub was dit het startsein voor een Hollandse remontada. Aangemoedigd door zo’n twintigduizend fans stond het binnen het kwartier al 2-0. Opnieuw Pavlidis trof doel. Hij bekroonde een fraaie aanval, die via Reijnders en Odgaard bij de Griekse spits was geëindigd.

Het was de avond van broos geloof, die voor AZ een matige reeks in de competitie moest doen vergeten. Zondagavond had de nummer vier van de eredivisie voor het eerst in weken weer eens gewonnen in de competitie. Op bezoek bij Fortuna Sittard won het overtuigend met 0-3. Het moest het vertrouwen opvijzelen voor de terugwedstrijd in de Conference League.

De thuisclub werd daarbij geholpen door een stuntelend Anderlecht, dat liet zien waarom het als voormalig topclub is afgedaald naar de tiende plaats in de Belgische competitie. Vooral de defensie, bestaande uit Murillo, Debast, Ndiaye en oud-Ajacied Vertonghen, viel uit de toon. Het probeerde onverbeterlijk op te bouwen, een vaardigheid waar het viertal niet allen bekwaam in is. Anderlecht-doelman Verbruggen, vorige maand nog opgeroepen voor het Nederlands elftal, moest menig gevaar onschadelijk maken.

Wachten op een bevlieging

Maar na het wervelende eerste kwartier stokte de productie van AZ. Wat niet hielp, was de blessure van Pavlidis, die zich in de rust moest laten vervangen door Lahdo. Dat verminderde het offensieve gevaar, waarbij Van Brederode niet van dezelfde kwaliteit bleek als de gekwetst toekijkende Karlsson. Het was wachten op een bevlieging, een oprisping van een individu.

Odgaard, Mijnans, Reijnders en Sugawara deden pogingen voor de derde, beslissende treffer, maar die kwam er maar niet, al raakte Kerkez in de slotfase nog wel de paal. AZ mocht het zichzelf kwalijk nemen dat het met zo’n matige ploeg niet in negentig minuten wist af te rekenen. Ook in de verlenging lukte het niet. Een treffer van Odgaard werd afgekeurd wegens buitenspel.

Strafschoppen moesten een einde maken aan een voor AZ frustrerende avond. Een avond die uiteindelijk toch nog goed afliep.

AZ speelt nu in de halve finale tegen de winnaar van West Ham United-KAA Gent. Speeldata zijn 11 en 18 mei.

Lees ook:

AZ verliest van Anderlecht in kwartfinale Conference League

De Alkmaarse club ging in de kwartfinale van de Conference League onderuit bij het veel efficiënter spelende Anderlecht (2-0).