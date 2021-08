AZ moet zich troosten met de Conference League

Een stevig gerenoveerd AZ, lang niet meer het elftal dat vorig seizoen als nummer drie eindigde in de eredivisie, bleek gisteravond niet in staat om ten koste van Celtic de groepsfase van de Europa League te bereiken.

In het sfeervolle, vernieuwde Afas-stadion wonnen de Alkmaarders weliswaar van Celtic (2-1), maar dat was niet genoeg om de nederlaag van vorige week in Glasgow weg te poetsen. Op Celtic Park werd het toen 2-0. Hierdoor komt AZ, net als Feyenoord en Vitesse, dit seizoen uit in de Conference League, het nieuwe, derde Europese clubtoernooi.

Voor de Noord-Hollanders is dat een pas op de plaats qua sportieve ambities. In de afgelopen tien seizoenen kwam AZ acht keer uit in de Europa League. Financieel valt de schade mee. Het verschil in startpremies tussen beide toernooien is niet zo groot. In de Europa League (3,6 miljoen euro) valt net iets meer te verdienen dan in de Conference League (2,9 miljoen euro).

Risico's ingecalculeerd

De risico’s zullen ongetwijfeld ingecalculeerd zijn door de clubleiding van AZ. Diverse spelers werden de voorbije weken verkocht. Doelman Marco Bizot (Stade Brest), Calvin Stengs (Nice), Myron Boadu (AS Monaco) en Jonas Svensson (Demirspor) zijn vertrokken en leverden de club ongeveer 37 miljoen euro op. Ook Teun Koopmeiners en de geblesseerde Owen Wijndal zinspelen nog op een transfer.

Dat is in deze prille fase van het seizoen geen ideale situatie om te moeten presteren, zo bleek al in de seizoensouverture bij RKC Waalwijk (2-0-verlies). Het beleid van AZ is er echter niet op gericht om de binnengekomen miljoenen meteen te herinvesteren. Alleen voor buitenkansjes trekt het de portefeuille. Verder is alles gericht op de doorstroming vanuit de jeugdopleiding. De beloftenploeg geeft daarbij een positief signaal af. Jong AZ gaat momenteel aan kop in de eerstedivisie. Maar ongestraft kunnen die aanpassingen natuurlijk niet plaatsvinden.

De vele mutaties lieten zich voelen tegen Celtic, dat bepaald ook geen indruk kon maken in Alkmaar. AZ is eenvoudigweg nog niet zo ingespeeld als vorig seizoen, waarbij het bovendien fors aan kwaliteit heeft ingeleverd. Doelman Hobie Verhulst is nog geen Bizot, rechtsback Yukinari Sugawara zal nooit geen Svensson worden en Zakaria Aboukhlal is nog niet zo ver als Stengs, van wie evenwel afgevraagd kan worden of hij niet te vroeg naar het buitenland is vertrokken.

Eigen doelpunt

AZ wist dat het voor een moeizame opgave stond na de nederlaag van vorige week tegen de nummer twee van Schotland. Na drie minuten werd de missie nog lastiger, toen de Japanner Kyogo Furuhashi een voorzet van Liel Abada afrondde. Drie minuten later was het echter weer gelijk. Aboukhlal profiteerde van geklungel in de Schotse defensie. De achterhoede bleek de achilleshiel van Celtic. Ook centrumverdediger Carl Starfelt ging in de fout. Hij schoot de bal pardoes in eigen doel na een voorzet van Sugawara: 2-1.

Zo’n tienduizend Alkmaarse supporters gingen er na de pauze eens goed voor zitten. Zou AZ de derde, gelijkmakende treffer kunnen maken? De kansen volgden zich snel op. Aboukhlal en Martins Indi ontbeerden precisie en anders stond daar wel Celtic-doelman Joe Hart, niet voor niets oud-keeper van het Engelse nationale team. Hij was de meest betrouwbare man aan de kant van de Schotten.

Pascal Jansen deed wat hij kon. De AZ-trainer, begonnen aan zijn tweede seizoen, bracht Albert Gudmundsson in, evenals het talent Ernest Poku en een gelegenheidspits als Sam Beukema, die als verdediger werd aangetrokken van Go Ahead Eagles.

Beukema gunde Poku tien minuten voor tijd een opgelegde kans, maar de jongeling mikte net naast. “Alles of niets”, scandeerde het fanatiek meelevende AZ-publiek nog. Maar een slotoffensief bleek vruchteloos. 2-1 gewonnen, maar de missie om net als PSV de groepsfase van de Europa League te bereiken ging verloren, waardoor ook voor AZ de Conference League rest.

