AZ mag blijven hopen op finale na kleine nederlaag in Londen

Ruim een uur lang had een gedisciplineerd en redelijk goed spelend AZ in het volgepakte Londen Stadium uitzicht op een heel bevredigend resultaat. De 0-1 voorsprong na de eerste helft werd door West Ham United na de rust omgebogen in een voordelige score voor de Engelsen.

Maar de marge is met één doelpunt verschil te overzien. AZ staat nu voor de opdracht op Hemelvaartsdag te winnen van de nummer vijftien van de Premier League. Als dat met meerdere doelpunten verschil is, bereikt de Alkmaarse club voor het eerst sinds 1981 een Europese finale. Destijds werd de eindstrijd van het toernooi om de Uefa Cup over twee duels verloren van Ipswich Town. De finale van de Conference League dit jaar is op 7 juni in Praag.

Verraderlijke stuit

Onder leiding van Pascal Jansen slaagde AZ er in Londen verrassend in de eerste helft af te sluiten met een voorsprong. Vier minuten voor rust haalde Tijani Reijnders vanaf dik twintig meter hard uit. Door een verraderlijke stuit verkeek doelman Areola zich volledig op het schot: 0-1. West Ham United belaagde daarna scheidsrechter Meler omdat Sam Beukema voorafgaand aan de aanval een overtreding zou hebben begaan door Lucas Paquetá te duwen. Meler wuifde het weg.

Beukema had het tot dat moment af en toe moeilijk gehad met Paquetá, de Braziliaanse spits waar West Ham United vorig jaar meer geld voor betaalde (43 miljoen euro) dan wat de hele club AZ op jaarbasis uitgeeft. Het budget van de kapitaalkrachtige thuisclub is ongeveer het tienvoudige van dat van AZ.

Dat was lange tijd nauwelijks te zien. In de eerste helft wist West Ham een paar keer enigszins gevaarlijk te worden. Door een fout van Beukema had Jarrod Bowen al na een paar minuten raak kunnen koppen. De vingertoppen van AZ-doelman Mathew Ryan voorkwamen daarna dat Saïd Benrahma zijn geplaatste schot in het doel zag verdwijnen. Na de 0-1 deed Paquetá te weinig met een fraaie kopkans.

Ryan maakt geen goede indruk bij luchtduel

Zo piepte en kraakte het af en toe, maar AZ bezweek niet omdat het geconcentreerd en met discipline bleef verdedigen. Datzelfde patroon was te zien in de tweede helft. Heel veel kansen had West Ham United niet weten te creëren toen de bal na 67 minuten ineens op de stip lag. Doelman Ryan maakte in een luchtduel met Bowen bepaald geen goede indruk en raakte de Engelsman in het gezicht. De strafschop werd door Benrahma hard en zuiver verzilverd: 1-1.

Het bleek het zetje in de rug te zijn dat West Ham United nodig had. Een kleine tien minuten later zorgde een hoekschop voor verwarring voor het Alkmaarse doel. Rice bracht de bal terug in de drukte, waar Sugawara in eerste instantie nog redde op de lijn, maar tegen de inzet van Antonio was hij niet bestand: 2-1.

AZ, dat gesteund werd door zo'n drieduizend meegereisde supporters, stapte met gemengde gevoelens van het veld. Het is niet kansloos voor de return, zeker omdat de donderdagavond afwezige Milos Kerkez (geschorst) en mogelijk ook Karlsson (bovenbeenblessure) er dan weer bij kunnen zijn. Met name Jesper Karlsson werd in Londen voorin gemist bij de spaarzame uitbraken van AZ.

