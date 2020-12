AZ klopt Vitesse; op naar de volgende horde in de inhaalrace der Alkmaarders

In een fraai voetbalgevecht, geaccentueerd door de regen die onophoudelijk naar beneden kwam in Alkmaar, wees AZ woensdag uitdager Vitesse terecht (3-1). AZ was vooral effectiever. De thuisclub, die mede vanwege een corona-uitbraak een zwakke seizoensstart kende, keert door de overwinning terug in de subtop van de eredivisie. Er vindt een korte winterstop plaats voordat de competitie op 9 januari wordt hervat.

Vooraf was reikhalzend uitgekeken naar de confrontatie tussen AZ en Vitesse. In de voorbeschouwingen werd het duel een botsing van speelstijlen genoemd; de klassieke Hollandse school van AZ (4-3-3) tegen het revolutionaire Vollgas-Fussball waar de Duitse trainer Thomas Letsch succesvol mee is bij Vitesse (5-3-2). Zondag wonnen de Arnhemmers nog van Feyenoord (1-0), dat 26 competitiewedstrijden ongeslagen was geweest.

Een verzilverde steekpass

Aan tactische uiteenzettingen geen gebrek in de aanloop naar het op papier aantrekkelijkste affiche van de veertiende speelronde. Kenners verlekkerden zich eraan. Het ging van opkomende backs naar ondersteunende buitenspelers, en van penetrerende middenvelders tot compacte defensies. Alsof voetballers computergestuurde pionnen zijn.

Voetbal blijft echter een spel van mensen, zo bleek al na vijf minuten in het regenachtige Alkmaar. Een slippertje van Vitesse-verdediger Wittek werd genadeloos afgestraft door AZ-aanvaller Karlsson, die doelman Pasveer passeerde.

Een ander vraagstuk dat boven de subtopper AZ-Vitesse hing: kunnen Bazoer en Tannane, de veronderstelde sterkhouders bij Vitesse, ook AZ pijn doen? Nee dus. Sterker: door de vrijheden die de twee genieten onder Letsch – vrijheden die zij zich laten welgevallen – oogde hun spel soms te vrijblijvend tegen het collectief georganiseerde AZ. Balverlies van Tannane leidde kort voor rust de 2-0 van Boadu in, die een steekpass van de opgekomen Wijndal verzilverde. Darfalou, Bero en Openda hadden even daarvoor kansen op de gelijkmaker gemist. Bazoer, die overal en nergens speelde, moest na ruim een uur naar de kant met een hamstringblessure.

Vitesse bleef ook na rust ogenschijnlijk de betere. Openda maakte al rap de aansluitingstreffer, waarna Darfalou de gelijkmaker dacht te maken. Hij stond echter buitenspel. AZ sloeg daarna meteen toe. Druijf, net in het veld voor Boadu, schoot een kwartier voor tijd raak na terugleggen van Sugawara: 3-1. Waarmee AZ de naaste concurrent voorlopig terechtwees.

De ambitie der Alkmaarders

Vooral als collectief leek Vitesse zijn meerdere te moeten erkennen in AZ, waar aanvoerder Koopmeiners, met acht doelpunten topscorer bij AZ, zijn manschappen knap bij elkaar hield. Zijn gejuich na het laatste fluitsignaal van arbiter Nijhuis klonk bevrijdend; wetende dat AZ zich nog maar weinig kan permitteren wil het nog een rol van betekenis kunnen spelen in deze voetbaljaargang.

Want wat mag er dit seizoen nog verwacht worden van AZ? Indien de club zondag de inhaalwedstrijd bij FC Utrecht wint, dan komt AZ op gelijke hoogte met nummer drie Vitesse. De ambitie van de Alkmaarders is duidelijk: de club wil uitgroeien tot een topvierclub in Nederland. Wie daaraan tornt, zoals trainer Arne Slot, kan beter elders zijn geluk beproeven. Slot moest begin december vertrekken na uitgelekte onderhandelingen met Feyenoord, waar hij vanaf komend seizoen trainer wordt. Pascal Jansen, voormalig assistent, is tot het einde van het seizoen hoofdtrainer bij AZ.

Of AZ de inhaalrace, waartoe de club veroordeeld is na vijf remises in de eerste vijf competitieduels, kan volhouden, valt nog te bezien. De koplopers Ajax en PSV lijken dit seizoen van meer gewicht gezien hun kwalitatief betere selecties. AZ, vorig seizoen als tweede geëindigd, koestert op zijn beurt het hechte, ingespeelde collectief, dat tot wasdom moet komen in de maand januari. Dan nemen de Noord-Hollanders het op tegen PSV, Feyenoord en Ajax.

Volwassenwording

Ook als na de winterstop een goede reeks wordt neergezet en AZ gaat concurreren met Ajax en PSV, blijft een andere vraag overeind: kan de club omgaan met de druk die gepaard gaat met een strijd om de titel? De selectie is nog jong en onervaren. Dit bleek eerder deze maand wel in Europa, waar de Noord-Hollanders een ticket voor de knock-outfase van de Europa League uit handen gaven tegen het al uitgeschakelde HNK Rijeka (2-1). Slechts weinig AZ’ers gaven thuis in dat duel.

De winst op Vitesse, een overwinning op karakter, mag dan slechts een bescheiden succes heten in de volwassenwording van de Alkmaarders.

