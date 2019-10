AZ duwt Van Bommel verder in de ellende

PSV 0

AZ 4

Feyenoord-fans hebben de naam, maar zo langzamerhand zijn de supporters van PSV ook niet te benijden. Voor de derde keer binnen een week moest de titelkandidaat (in ieder geval op papier) een flinke tik incasseren in de jacht naar eer en glorie op zowel nationaal als Europees niveau. Kon de 0-0 van donderdag tegen LASK Linz nog als een incident worden weggezet, de twee opeenvolgende nederlagen in de eredivisie kwamen keihard aan in Eindhoven, waar PSV gisteren de tweede plaats in de competitie verspeelde aan AZ, dat met een beetje geluk de score nog veel verder had kunnen laten oplopen dan de 0-4 die nu op het scorebord prijkte.

Een rij afwezigen

De belangrijkste tegenslag had PSV-trainer Mark van Bommel al voor de wedstrijd moeten incasseren. Waren de schorsingen van Nick Viergever en Jorrit Hendrix (beiden kregen rood tegen FC Utrecht) nog wel op te vangen geweest, het wegvallen van de top drie op creatief en afmaakniveau (Mohamed Ihattaren, Steven Bergwijn en Donyell Malen) was dat natuurlijk niet.

In plaats van de smaakmakers moest Van Bommel terugvallen op spelers als Erick Gutierrez, Ryan Thomas en Bruma, waarbij aangetekend dat de laatste de superaankoop (12 miljoen euro) van dit seizoen was. Op papier stond er een mooie intercontinentale mix, ook al omdat Japanner Ritsu Doan (voor 7,5 miljoen losgeweekt bij FC Groningen) van de partij was, maar de praktijk leverde voetbal van boerenkoolniveau op. Van een topclub mag je een kwalitatief betere selectie verwachten dan deze, die alleen in kwantitatief opzicht voldoet.

Door alle mutaties had de opstelling van PSV nog het meeste weg van zo’n formatie die je gebruikt in de oefenperiode om spelers te testen die eigenlijk net iets tekortkomen voor het hoogste niveau, maar die in potjes tegen laagvliegers of als invaller meer dan bruikbaar zijn. Zoals Ryan Thomas die tegen AZ zijn basisdebuut maakte voor de Eindhovenaren, maar daar geen al te mooie berichten naar thuisland Nieuw-Zeeland over zal versturen.

Na twintig minuten ging de middenvelder het duel met AZ-speler Fredrik Midtsjø totaal verkeerd aan, waardoor na Var-interventie scheidsrechter Pol van Boekel niets anders kon doen dan de PSV’er naar de kleedkamer sturen. Net als tegen FC Utrecht kon een gedecimeerde ploeg weinig uitrichten tegen een opponent die bulkte van het zelfvertrouwen na de 6-0-zege op Astana in de Europa League.

AZ is meedogenloos

AZ liet de tegenstander nog even spartelen om vlak voor rust twee keer meedogenloos toe te slaan. Na een tijdlang vruchteloos het centrum te hebben opgezocht, probeerden de bezoekers het eindelijk eens via de flanken, wat meteen succes opleverde. De doelpunten kwamen op naam van Myron Boadu, die tweemaal klinisch afrondde, maar de assists waren ook van hoog niveau. De strakke inspeelpass van Calvin Stengs die aan de basis van de openingsgoal stond en het overzicht dat Owen Wijndal tentoonspreidde bij de 0-2; de talenten van AZ gaven weer hun visitekaartjes af zoals ze dat al het hele seizoen doen. En, belangrijker, ze geven de Alkmaarders het gevoel dat er misschien meer te halen valt dan een plek in de schaduw van Ajax en PSV, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk.

Van Bommel woest Mark van Bommel vond het op zich niet eens zo’n slecht idee, om thuis wat ramen te laten sneuvelen. Een slechtere verliezer loopt er niet rond in de eredivisie, en de trainer van PSV moest deze rampweek toch op iets of iemand afreageren. Drie wedstrijden zonder winst, drie keer de nul gehouden in aanvallende zin, drie bepalende spelers in de lappenmand, tegen drie rode kaarten aangelopen, zes punten achter op Ajax, de tweede plaats kwijt; de ellende lijkt niet te overzien. Van Bommel: “Na zo’n rode kaart moet er iets onverzettelijks in het team komen. Zo van: wat er gebeurt, gebeurt er, maar wij blijven in de wedstrijd. Dat lukte tot vlak voor rust, toen was het gedaan. In de tweede helft zijn we niet meer in het strafschopgebied van AZ gekomen.”

In ieder geval is er in dit kalenderjaar al met één demon afgerekend: na zeges op Ajax, Feyenoord en PSV (2x) staat er een dikke streep door het topdriesyndroom dat de club jarenlang achtervolgde. “Maar dat betekent niet dat we nu meteen titelkandidaat zijn,” temperde Stengs de verwachtingen die steeds verder opgepompt worden. “We moeten ons blijven focussen op onszelf, dat we proberen om elke week een hoog niveau te halen. Maar deze pakken ze ons niet meer af. Weet je hoelang het geleden is dat we hier gewonnen hebben? In 2007, met de winnende goal van Koevermans. Toen was ik 8 jaar, haha.”

Het goede humeur van Stengs was niet alleen vanwege de klinkende zege. In deze omgeving scheurde hij in 2017 een kruisband af, waarna een revalidatie volgde van liefst veertien maanden. Nu verliet hij het stadion in verticale stand en in een opperbest humeur. Ook al omdat hij in de tweede helft aan de basis stond van de genadeklap toen hij in de 71ste minuut als wegbereider fungeerde voor de 3-0 van Jonas Svensson die Jeroen Zoet in de korte hoek verraste. Zoals vijf minuten later ook invaller Dani de Wit presteerde na een corner. De meeste supporters van de thuisclub maakten dat moment al niet meer mee. Fluitend en tierend zochten ze de uitgangen op. Verliezen went nooit. Nou ja, misschien wel een beetje zo langzamerhand.