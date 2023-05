AZ-directeur na rellen: ‘Dit gaat zeker consequenties hebben’

AZ-trainer Pascal Jansen zegt zich te schamen voor de rellen die donderdag uitbraken in het Afas Sta­dion in Alkmaar. Na afloop van de met 1-0 verloren halve finale tegen West Ham United in de Conference League brak een groep Alkmaarse fans door een hek. Daarna zochten ze op de hoofdtribune de confrontatie met voor West Ham juichende mensen. Op die tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers en leden van de technische staf van West Ham.

“Ik had het in eerste instantie niet in de gaten”, aldus Jansen. “Daarna keek ik schuin omhoog naar achteren en zag ik dat er flink wat klappen werden uitgedeeld. Ik heb toen mijn blik direct gericht op mijn spelers en stafleden en ze geprobeerd weg te houden.”

AZ verloor de uitwedstrijd tegen West Ham United al met 2-1. Donderdag lukte het de ploeg van Jansen niet om het verschil goed te maken. Het bleef lang 0-0. In blessuretijd besliste West Ham de strijd definitief met een goal van Fornals, waarna de rellen uitbraken.

Angstige momenten

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat het misging in een Nederlands stadion. “Het is vervelend, het hoort niet thuis in ons stadion”, zei Jansen. “Het liefst in geen enkel stadion. Ik voel schaamte. Mensen zullen angstige momenten hebben beleefd. Je moet je emoties nog steeds de baas zijn, ook op een avond met een nederlaag.”

Een week eerder werden in het Olympisch Stadion in Londen, de thuishaven van West Ham, juist familieleden en vrienden van AZ-fans aangevallen toen ze juichten om de goal waarmee Tijani Reijnders AZ op voorsprong bracht.

Ook algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ hield een slecht gevoel over aan de gebeurtenissen. “Ik sprong er nog tussen, maar dit was mij ook te machtig. Ik was te laat om mensen nog toe te spreken”, aldus Eenhoorn. “Je hoopt dat het hek het houdt, maar dit was niet het geval. Dit is niet goed gegaan en uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk. Intern gaan we het hier nog over hebben, want het ging bij mij ook allemaal heel snel.”

Feiten op een rijtje

Volgens Eenhoorn zullen de ongeregeldheden niet onbestraft blijven. “Dit gaat zeker consequenties hebben. Maar we willen eerst alle feiten en informatie op een rijtje hebben. We laten dit niet over onze kant gaan.”

AZ gaat volgende week in gesprek met de burgemeester en politie van Alkmaar en het Openbaar Ministerie. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht, meldde een woordvoerster vrijdag. AZ heeft nog een voorwaardelijke straf lopen als gevolg van problemen rond eerdere Europese duels. Bij een volgend incident zou de club vakken achter een van de doelen moeten vrijhouden. Mogelijk wordt de club nu zwaarder gestraft.

West Ham United stuit in de finale van de Conference League, op 7 juni in Praag, op Fiorentina. De finale van de Europa League (31 mei in Boedapest) gaat tussen AS Roma en Sevilla.