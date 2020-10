AZ behaalt in Napels een resultaat om te koesteren

Op de avond dat de verwachtingen al bij voorbaat naar beneden waren bijgesteld, leverde AZ een prestatie van formaat in het Italiaanse Napels. In het eerste duel van de groepsfase van de Europa League won het verrassend bij Napoli (0-1).

De euforie na afloop was groot bij AZ. Het resultaat is gezien de matige start in de competitie (vier remises in de eerste vier wedstrijden) en de recente corona-uitbraak bij de club een aangename opsteker voor de Noord-Hollanders, die na zeven wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens met een overwinning van het veld stapten.

Ronduit chaotisch was de aanloop naar het eerste Europa League-duel geweest. Deze week werden liefst dertien spelers van AZ positief getest op Covid-19, onder wie acht leden van de A-selectie. Even was het onduidelijk of AZ wel zou afreizen naar de Italiaanse havenstad, waar het aantal besmettingen de laatste weken flink is opgelopen. Achter de schermen werd nog getracht het duel te verplaatsen.

Maar de Uefa gaf, net als de Nederlandse en Italiaanse autoriteiten, geen gehoor aan dat verzoek, ondanks de oproep van het Napolitaanse gemeenteraadslid Ciro Borriello om het duel uit te stellen. De Europese voetbalbond stelde dat elke club, indien ten minste dertien spelers beschikbaar zijn (onder wie een keeper), in actie moet komen in Europa. Anders volgen er sancties.

Improviseren

Trainer Arne Slot had echter wel moeten improviseren voor het duel met de nummer vier van Italië. Al viel het mee dat slechts één basisspeler, spits Boadu, in quarantaine moest achterblijven in Alkmaar. Hij werd vervangen door de Japanner Sugawara, waardoor Stengs op ‘tien’ startte en De Wit als aanvalsleider begon.

In stadion San Paolo, de laatste jaren vooral het decor van Champions League-voetbal, ontrolde zich een prettig scenario voor AZ. De bezoekers, die gezien alle achtergronden weinig te verliezen hadden, lieten het initiatief aan Napoli en probeerden vanuit de tegenaanval gevaarlijk te worden. Die tactiek leverde succes op. Een schaarse kans, na krap een uur spelen, was voldoende voor AZ. De Wit rondde fraai af na terugleggen van Svensson.

Napoli, met de voormalig eredivisiespelers Mertens en Lozano in de basis, besloot tot een slotoffensief, maar AZ bleef – na in de competitie al drie keer een overwinning uit handen te hebben gegeven – dit keer wel op de been. Het gevolg was een resultaat om te koesteren voor de geplaagde club uit Alkmaar.

