Avondje NAC in coronatijd: afgesloten bierkranen en ‘verschrikkelijk voetbal’

NAC Breda wil terug naar de eredivisie, maar de steun van het publiek wordt node gemist. ‘Zij brengen gif in de ploeg.’

Een leeg terras, een hermetisch afgesloten zwarte deur en een stevige wind die over de verlaten straat waait. De aanblik van Dok 19, een café in het centrum van Breda, oogt deze zaterdagavond troostelozer dan ooit.

Hier, in de schaduw van de fraai belichte Grote Kerk, begint normaal gesproken het ‘avondje NAC’; een uniek begrip in Nederland waar voetbal, bier, uitgaan en kunstlicht samenkomen. Dok 19, gelegen aan de Haven, is één van de vele plekken waar supporters van NAC Breda zich verzamelen voor een thuiswedstrijd van hun club. Onder het genot van een biertje wordt er de week doorgenomen, waarna men, al dan niet met tussenstop bij cafetaria Schraven, op de fiets stapt richting het Rat Verlegh Stadion.

De stilte in het stadion, sinds 1996 het onderkomen van NAC Breda, doet bijna pijn aan de oren. Ook deze zaterdagavond geen hartstochtelijk gezang, geen striemende fluitconcerten of opgefokte supporters. Het enige wat vertrouwd is, is het schorre stemgeluid van stadionspeaker Annie van Hooijdonk en het clublied dat even voor kwart voor zeven door de boxen galmt - Hee Hee Hee Hee HUP NAC – HUP NAC – HUP NAC.

Roger Riera van NAC zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Telstar (1-0). Beeld BSR Agency

Over de biertappen ligt een zeil gespannen

Als de wedstrijd NAC Breda-Telstar eenmaal is begonnen, klinkt de echo van elkaar coachende voetballers en de weerkaatsende stem van trainer Maurice Steijn en zijn collega Andries Jonker (Telstar). Over de biertappen, die hier normaal gesproken onophoudelijk openstaan tijdens thuiswedstrijden, ligt een zeil gespannen en op de B-side, een vak voor de fanatieke aanhang, dienen alleen wat spandoeken ter ondersteuning. ‘Geel zwart is ons bloed’, staat erop geschreven. En: ‘The harder we fall, the stronger we rise’.

NAC Breda, vorig jaar gedegradeerd uit de eredivisie, oogt krachteloos en ongeïnspireerd zonder publiek. “Het is absoluut geen onwil van die spelers”, verzekert Ernie Brandts, oud-trainer van NAC Breda, in de rust na een kleurloze eerste helft. “Maar dat fanatieke publiek mis je hier gewoon. Bij NAC heb je, net als bij Feyenoord, supporters die gif in de ploeg kunnen brengen.”

Die impuls wordt node gemist, vertelt Bredanaar Sydney van Hooijdonk, zoon van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk. “Juist in wedstrijden waarin het moeizaam loopt, zoals vanavond, kan het publiek je helpen”, zegt de NAC-aanvaller na afloop, zittend op een bankje. “Vaak kan iets kleins, zoals een net iets te scherpe tackle of overtreding, ervoor zorgen dat je het publiek meekrijgt in je spel.”

NAC-trainer Maurice Steijn is ook niet bepaald tevreden. Beeld BSR Agency

‘Vanavond hadden we een striemend fluitconcert gehad’

De wisselwerking tussen spelers en publiek liet NAC Breda in het verleden soms boven zichzelf uitstijgen. Maar, weet Van Hooijdonk, het kan ook de andere kant op werken. “Vanavond hadden we waarschijnlijk een striemend fluitconcert gehad”, beseft hij. “Het is gewoon verschrikkelijk hoe wij voetballen.”

Van Hooijdonk, na ruim een uur gewisseld, ziet vanaf de bank dat NAC Breda aan één oprisping genoeg heeft tegen Telstar (1-0), waardoor de Brabanders De Graafschap en Almere City voorlopig in het vizier houden in de Keuken Kampioen Divisie. “Wij hebben kwalitatief misschien niet de beste ploeg van de eerste divisie”, stelt Steijn, sinds dit seizoen coach van NAC Breda, na afloop in het lege stadion. “Maar met strijdkracht en de twaalfde man kun je heel ver komen. Ik heb hier zelf gespeeld (tussen 1999 en 2002, red.), dus ik weet wat het kan doen als twintigduizend vurige supporters achter je gaan staan. Het is een groot gemis.”

Achter hem worden de lichten van het Rat Verleg Stadion langzaam gedoofd.

Lees ook: De angst regeert, maar de bal moet blijven rollen

Waarom gaat de stekker niet uit het betaalde voetbal, nu voetballers en clubs zuchten onder de vele besmettingen? Ook NAC Breda werd zwaar getroffen.