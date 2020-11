Avital Selinger is terug als bondscoach volleybalsters: ‘In Nederland hebben wij het te goed’

Hoewel de keuze voor Avital Selinger als bondscoach van de volleybalvrouwen aansluit bij de nieuwe duurzame visie van de bond, glimlacht technisch directeur Joop Alberda aan het eind van de persconferentie: “Is dit beleid of pluk ik gewoon laag hangend fruit? Avital is beschikbaar en terug in Nederland. Het zou dom zijn om dat niet te benutten.”

Voor de Nevobo is de aanstelling van de ervaren trainer een abc’tje. Dit keer geen buitenlander, omdat iemand van over de grens volgens Alberda toch meer op de korte termijn gericht is en minder aan een basis bouwt voor de lange termijn. En dat is nadrukkelijk de opdracht voor Selinger. Hij moet niet alleen werken aan prestaties op internationaal niveau, maar ook oog hebben voor de talenten op Papendal. “In Avital hebben we de beste combinatie gevonden.”

De afgelopen jaren draaide het Nederlandse vrouwenteam mee aan de wereldtop, met vierde plaatsen op de Olympische Spelen van 2016 en het WK van 2018. Maar na de mislukte kwalificatiepoging voor Tokio, onder de Italiaan Giovanni Caprara, moet nu opnieuw de weg omhoog gezocht worden. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de huidige selectie is doorstroming van jongeren urgent.

Intensiever talentenprogramma

“De continuïteit waarborgen is net zo belangrijk als eenmalig iets neerzetten”, weet Selinger (61). “De uitdaging wordt het team te verjongen zonder dat de resultaten eronder lijden.” Hij keerde een jaar geleden terug naar Nederland om meer tijd met zijn familie te kunnen doorbrengen. Sindsdien werkt hij op Papendal met de Nederlandse jeugd. In de winter zal hij zich op de jongeren blijven concentreren, in de zomer op de A-selectie.

De verjonging van het nationale team is ook belangrijk om zo lang mogelijk van uitzonderlijke talenten te kunnen genieten, benadrukt Alberda. Op dit moment hebben internationals Lonneke Sloetjes en Celeste Plak een pauze ingelast. Al langer zijn er klachten over het propvolle speelschema. “De internationale kalender noopt ons tot ander beleid. We intensiveren het talentenprogramma, zodat we opvulling krijgen en speelsters tijd kunnen geven om rust te nemen. Voor een duurzaam team is het inzetten van talenten nodig. Zodat onze supersterren het langer volhouden.”

‘Ik ga beter luisteren’

De speelsters van het nationale team zijn blij met de benoeming van Selinger. Aanvoerder Maret Grothues: “Avital is een trainer van wereldniveau en een goed opleider”. Selinger was al eerder bondscoach, wat resulteerde in een zilveren plak op de EK van 2009. “De vorige keer moest ik uit het niets iets opbouwen. Dat is nu anders. Ik wil erin geloven dat ik zelf ook veranderd ben. Ik ga beter communiceren, beter luisteren. Met meer humor werken, iets luchtiger ook. Meer samen.”

Over het tempo van de verjonging laat hij zich niet uit. Eerst volgen gesprekken met de huidige selectiespeelsters. Bovendien is volgens hem een Nederlands meisje van zeventien nog niet klaar voor de internationale arena. “Dat is anders in bijvoorbeeld China, maar wij hebben het hier te goed. Wat de top vraagt, leer je hier niet in de samenleving. De essentie van sport is uiteindelijk overleven. Iedereen wil naar de eerste plek. Dat meegeven aan jonge speelsters, die cultuur brengen, is ook mijn taak.”

Lees ook:

De olympische droom van de volleybalsters spat uiteen

De Nederlandse volleybalvrouwen, vierde op de Spelen van Rio en vierde op het WK van 2018, ontbreken komende zomer op het olympisch toernooi van Tokio.