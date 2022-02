Australisch curlingduo bewijst: de stenen glijden ook prima over de keukenvloer

Ze worden gekscherend het keukenduo van Down Under genoemd. Bij gebrek aan fatsoenlijk ijs zagen Tahli Gill en Dean Hewitt zich genoodzaakt veel trainingsuren te maken op een ondergrond die wel vlak en glad was: de keukenvloer van hun woningen. Het vegen op de tegels leverde niet alleen een glanzende vloer op, het tweetal wist zich als eerste Australische curlers ooit te plaatsen voor de Olympische Spelen. Gill (22) en Hewitt (27) komen in Peking uit in het gemengd dubbel.

De twee stonden er met de bezem tussen het aanrecht en de ijskast ook vaak alleen voor, aangezien de een (Gill) in Brisbane woont en de ander (Hewitt) in Melbourne. Om op ijs te trainen moesten ze hun toevlucht nemen tot lokale ijsbanen, die gebruikt werden door hockeyers. Dat ijs leek echter in niets op het speciaal geprepareerde curlingijs. Hewitt zei daarover eens dat je de steen net zo goed met je ogen dicht kon gooien.

Prima prestaties

Om serieus te trainen moesten Gill en Hewitt hun heil zoeken in het buitenland. En ondanks alles behaalden ze prima prestaties. Op het WK van 2019 werden ze vierde, maar het (voorlopige?) hoogtepunt vierden ze vorig jaar in Leeuwarden. Op het olympische kwalificatietoernooi in de Friese stad schoven en veegden Gill en Hewitt zich naar de finale, waarin ze in een bloedstollende strijd Zuid-Korea met 6-5 klopten.

In de voorbereiding op de Spelen reisden Gill en Hewitt naar het Canadese Canmore, de thuisbasis van John Morris. Deze Canadees, met Kaitlyn Lawes vier jaar geleden in Zuid-Korea winnaar van olympisch goud, ontfermde zich de laatste jaren als coach over Gill en Hewitt. Na de plaatsing van zijn pupillen moest hij wel even slikken. Zaterdag moet hij het met zijn huidige partner Rachel Homan opnemen tegen zijn Australische vrienden.

Gill en Hewitt hopen dat hun olympisch debuut ertoe leidt dat meer Australiërs interesse krijgen in curling en dat het land een heuse curlingbaan krijgt. Dan hoeven hun huisgenoten in de toekomst niet meer haastig opzij te springen als er onder de keukentafel een steen komt aanglijden.