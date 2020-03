Atletico Madrid kraakt titelhouder Liverpool

De titelverdediger is onttroond in de Champions League. Liverpool moest woensdagavond – na een spectaculaire verlenging – buigen voor Atlético Madrid (2-3), dat de heenwedstrijd in Spanje ook al had gewonnen (1-0).

Voor Liverpool rest nu alleen de Engelse landstitel, die de club voor het eerst sinds 1990 voor het grijpen heeft. Met nog negen speelronden te gaan bedraagt de voorsprong op Manchester City maar liefst 25 punten.

Een ‘grote uitdaging’ had Liverpool-trainer Klopp de return van de achtste finale genoemd. In Madrid was al gebleken hoe lastig het is om te spelen tegen Atlético. Liverpool schoot niet één keer op doel.

Dat was woensdagavond wel anders. Op Anfield, waar ondanks het coronavirus gewoon toeschouwers aanwezig waren, begon de thuisclub stormachtig. Aanvallend oogde het echter stroef bij Liverpool. Wijndaldum tilde zijn ploeg over dat moeilijke punt heen, en niet voor het eerst. De middenvelder kopte vlak voor rust raak, zoals hij vorig seizoen ook had gedaan in de halve finale tegen FC Barcelona. Atlético gebruikte de bekende wapens; tegenhouden, ontregelen en via een counter gevaarlijk proberen te worden. Saúl zag zijn doelpunt in blessuretijd afgekeurd worden wegens buitenspel.

De Spanjaarden, in 2014 en 2016 verliezend finalist, sloegen toe in de verlenging. Nadat uitblinker Oblak het antwoord schuldig moest blijven op een inzet van Firmino, trapte Liverpool-doelman Adrián de bal twee minuten later in de voeten van João Félix, waarna invaller Llorente in stelling werd gebracht (2-1). Even later sloeg de spits opnieuw toe. Morata zorgde ervoor dat Liverpool na 25 Europese wedstrijden zonder nederlaag weer eens verloor op Anfield.

Paris Saint-Germain repareerde een nipte nederlaag (2-1) tegen Borussia Dortmund. In Parijs, waar geen publiek welkom was, werd het 2-0. Doelpuntenmakers waren Neymar en Bernat.

