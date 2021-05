Atlético houdt stand, maar de ultieme revanche van Luis Suárez in Barcelona blijft uit

Niet overal is het zo spannend als in Spanje. Manchester City staat al tijden een straatlengte voor op de rest in Engeland en dacht zaterdag het kampioensfeestje te kunnen vieren. Maar het sterrenensemble van Pep Guardiola verloor in het voorproefje van de Champions League-finale van Chelsea (1-2).

Echt spannend zal het in Premier League ondanks het verlies van City niet meer worden, zoals het ook in Duitsland al lang niet meer de vraag was wie er kampioen wordt. Zaterdag was de negende titel op rij voor Bayern München een feit. Al voordat de Rekordmeister (31 landstitels) zelf in actie kwam tegen Borussia Mönchengladbach (6-0) had achtervolger RB Leipzig cruciaal puntenverlies geleden bij Borussia Dortmund (3-2).

Nee, dan La Liga. Daar blijft het ongemeen spannend, ook na de topper zaterdag tussen Atlético Madrid en FC Barcelona. Vol verwachting was uitgekeken naar de rentree van Luis Suárez in Camp Nou, het stadion waar hij zes seizoenen speelde. Zou de Uruguayaanse spits (34), tegenwoordig in dienst van Atlético, op grootse wijze sportief wraak nemen op de Catalanen die hem vorig jaar augustus overbodig verklaarden?

Vergeten was de innige band met Messi

Toen hij zaterdag aan de aftrap stond waren ze vergeten, de 198 doelpunten die hij maakte voor Barcelona (in 283 duels). Vergeten waren ook de vier landstitels en de Champions League die hij won met de Catalanen. En vergeten was zelfs ook even zijn innige band met vriend en buurman Lionel Messi. Al omhelsden ze elkaar nog liefdevol voor de aftrap.

Een nieuwe Spaanse landstitel met Atlético Madrid, de eerste sinds 2014, zou de ultieme revanche zijn voor Suárez. De oud-speler van FC Groningen, Ajax en Liverpool staat al vrijwel het hele seizoen bovenaan met zijn club, al is de voorsprong, op het hoogtepunt elf punten, flink geslonken. Met nog drie speelronden te gaan nadert de Spaanse titelstrijd een zinderende ontknoping, waarin Atlético, Real Madrid, Barcelona en Sevilla nog kansrijk zijn.

Ronald Koeman had als een rode lap op een stier kunnen werken voor Suárez. El Pistolero neemt het de voormalig bondscoach van Oranje nog steeds kwalijk dat hij in een telefoontje werd bedankt voor bewezen diensten. Tot een directe confrontatie kwam het zaterdag niet. Koeman zat zijn laatste van twee duels schorsing uit.

Imponeren kon Suárez nauwelijks tegen zijn oude club. De tegenvallende topper eindigde in 0-0, waardoor Atlético de onderlinge marge op twee punten hield. Morele winnaar was Real Madrid, dat zondagavond nog in actie komt tegen Sevilla.

