Atlete Sifan Hassan voltooit trilogie met olympisch goud op 10.000 meter

Met een fenomenale eindsprint versloeg ze Gezahegne (Bahrein) en wereldrecordhoudster Gidey uit Ethiopië. Direct na de finish viel Hassan uitgeput neer op het tartan van het olympisch stadion. Niet veel later werd ze uitgeput door twee vrijwilligers naar de kant geholpen. Hassan behaalde eerder in dit toernooi ook een bronzen medaille op de 1500 meter.

De atlete had na de race minuten nodig om weer enigszins bij positieven te komen. Dat stond in schril contrast met haar overwinning op de vijf kilometer. Toen had ze nog energie over om een ereronde te lopen. Nu lag ze minutenlang uitgewoond naast de olympische baan, met zakken ijs op haar voeten en in haar nek. De tien kilometer was zaterdag al de zesde race die Hassan liep. Eerder liep ze drie keer de 1500 meter en twee keer een vijf kilometer.

Hassan heeft het hele toernooi met pijn gelopen, gaf ze gisteren aan. Vlak voor de kwalificatierace voor de vijf kilometer liep ze een bovenbeenblessure op. “Ik wilde huilen", zei zaterdag tegen de NOS. “Maar ik heb gezegd dat ik drie afstanden zou doen, dat moest ik waarmaken. Ik ga dit nooit vergeten. Ik was echt ongelooflijk goed, in de vorm in mijn leven. Het voelde zo perfect. En toen verrekte ik die spier. Ik dacht gelijk: ik ga niet lopen.”

Eén van de meest succesvolle Nederlandse olympiërs

Maar Hassan verbeet de pijn. Eergevoelig als ze is, wilde ze niet opgeven. Met haar drie medailles is ze direct één van de meest succesvolle Nederlandse olympiërs. De trilogie die zij in Tokio voltooide, was nooit eerder geprobeerd en gold vanwege de zwaarte lange tijd als een onmogelijke opgave. Niet voor Hassan, zij spotte met die wetten en schreef zich – na enige aarzeling – in voor zowel de 1500 meter als de vijf kilometer en de tien kilometer. Omdat het kon, en omdat ze geloofde dat ze het in zich had. De geboren Ethiopische schaart zich met haar olympische missie net achter Fanny Blankers-Koen, die in 1948 liefst vier keer goud haalde. Op sprintnummers, dat wel.

Hassan liep in Tokio een zeer berekenende race. Ze begon het eerste rondje als allerlaatste van het veld, vond haar pas en schoof gedurende de race langzaam op naar de kop van de race. Met nog drie kilometer te gaan zette Gidey een aanval in met een snelle tussenkilometer. Hassan gaf echter geen krimp en volgde stoïcijns. Ze stoomde op naar de tweede plaats en bleef daar rustig achter Gidey lopen. De houder van het wereldrecord wilde dat Hassan zou overnemen, maar dat weigerde Hassan. Ook toen Gidey met haar elleboog Hassan tot twee keer toe maande op kop te lopen, deed ze dat niet.

Psychologisch spel

Dat psychologische spel besliste Hassan uiteindelijk in haar voordeel. Net als op de vijf kilometer vertrouwde Hassan op haar fenomenale eindsprint. Gidey capituleerde op ongeveer honderd meter voor de finish en werd derde. Gezahegne kon het tempo van Hassan ook niet volgen en moest genoegen nemen met het zilver.

Ongeveer tien minuten na de race was Hassan in staat om met een Nederlandse vlag in de hand alsnog aan haar ereronde te beginnen. Slechts een leeg stadion was getuige van één van de meest bijzondere atletiekprestaties uit de geschiedenis. Tijdens de huldiging was Hassan zeer emotioneel. Ze droeg een mondkapje, maar dat kon niet verhullen dat de bijzondere trilogie die zij in Tokio verwezenlijkte haar enorm beroerde. Al voor het Wilhelmus werd gespeeld, stroomden de tranen haar over de wangen.

Voor de camera's van de NOS gaf ze aan blij te zijn dat haar missie is afgerond. En geslaagd. “Ik ben zo blij, zo blij dat het over is. Bij de ceremonie heb ik gedacht: je mag nu gewoon slapen. Je hoeft geen dingen meer. Er is geen stress meer. Ik heb het gezegd en ik heb het gedaan. Ik kan nooit beter dan dit. En nu ga ik slapen.”

Atletenmanager Jos Hermens is de man achter Sifan Hassan. Al decennialang zet hij zich in voor de professionalisering van zijn sport. Zijn bedrijf is uitgegroeid tot een medaillefabriek.