Ashleigh Barty kan geschiedenis van Australisch tennis herschrijven

De dag na Australia Day, de nationale feestdag op 26 januari, was een bewogen dag voor de Australische tennisfans op Melbourne Park. Eerst haalden twee Australische koppels de eindstrijd van het mannendubbelspel, daarna nam rolstoeltennisser Dylan Alcott op een emotionele manier afscheid en tenslotte bereikte Ashleigh Barty als eerste Australische tennisster sinds 1980 de finale van het vrouwenenkelspel.

Er viel dus veel te genieten voor de Australiërs, die al lange tijd verstoken zijn van sportieve successen op hun grandslamtoernooi. Met de duo’s Kokkinakis/Kyrgios en Ebden/Purcell in de finale van het dubbelspel krijgt de Australian Open eindelijk weer kampioenen van eigen bodem. En er gloort groot succes bij de vrouwen, waar Barty zaterdag haar eindstrijd zal spelen tegen de Amerikaanse Danielle Collins.

Voordat Barty zich donderdag ten koste van Madison Keys (6-1, 6-3) plaatste voor de finale, was ze getuige van de laatste partij van Alcott. De 31-jarige rolstoeltennisser is een beroemdheid in eigen land, en een fenomeen in de rest van de wereld. Hij werd op Australia Day uitgeroepen tot Australiër van het jaar, vanwege zijn verdiensten voor de gehandicaptensport. Voordat hij als tennisser vijftien grandslamtitels en twee keer olympisch goud won, was Alcott een zeer succesvol rolstoelbasketballer.

Vanuit de opwarmruimte in de Rod Laver Arena bekeek Barty met haar fysiotherapeut de laatste wedstrijd van Alcott. In de finale werd hij in twee sets (7-5, 6-0) afgetroefd door Sam Schröder uit Sittard-Geleen, voor wie het de tweede grandslamtitel was. Na het laatste punt kreeg Alcott een staande ovatie van de toeschouwers en tijdens zijn lange afscheidsspeech werd menig traantje weggepinkt. Ook Barty hield het niet droog. “Hij heeft zoveel mensen geïnspireerd.”

Barty, die 25 jaar geleden werd geboren in Ipswich, Queensland, heeft op haar beurt veel Australiërs met een Aboriginal-achtergrond geïnspireerd. Zij is al jaren een voorbeeld voor de jongere generaties inheemse bewoners en kan zaterdag het hele land in verroering brengen. Het is aan Barty om de Australian Open-titel eindelijk weer naar huis te brengen, 42 jaar na de laatste finaliste (Wendy Turnbull) en 44 jaar na de laatste kampioene (Chris O’Neill).

De kaarten lijken goed geschud voor Barty, die al in het bezit is van de titels op Roland Garros en Wimbledon. In de zes partijen op Melbourne Park stond ze slechts 21 games af en in de finale treft ze een outsider, de 28-jarige Collins, debutante in een grandslamfinale en nummer dertig van de wereld. “Het is een voorrecht dat we in ons land zo’n geweldig toernooi hebben”, zei Barty na haar zege op Keys. “Wat is er mooier dan in je eigen achtertuin te mogen strijden om een grandslamtitel.”

Barty is het jaar 2022 goed begonnen met de titel in het toernooi van Adelaide en nu de finaleplaats op de Australian Open. De beslissing om vorig jaar een pauze in te lassen, betaalt zich uit. Het hoofd is fris, en het lichaam is fit nadat ze na de US Open van 2021 besloot het racket op te bergen. Maar kan ze in haar eerste finale op de Australian Open ook omgaan met de druk van een hele natie? “Het enige wat ik kan doen is proberen mezelf te zijn, en dat is toevallig waar ik goed in ben.”

Ook succes voor Diede de Groot De titel bij de rolstoeltennisters op de Australian Open is opnieuw ten prooi gevallen aan Diede de Groot. In de finale had De Groot geen enkele moeite om haar landgenote Aniek van Koot te verslaan. In minder dan een uur tijd stonden de setcijfers 6-1, 6-1 op het scorebord. Samen hadden de speelsters woensdag het dubbelspel in Melbourne gewonnen. De Groot domineert het rolstoeltennis sinds 2018. De 25-jarige speelster uit Woerden heeft dertien grandslamtitels in het enkelspel op haar naam staan. Vorig jaar veroverde ze ook olympisch goud in Tokio.

