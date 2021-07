Arno Kamminga neemt mooie lessen mee uit Tokio. ‘Dit is prachtig, en het is pas het begin’

Op de ochtend van zijn tweede zilveren race zitten Arno Kamminga en zijn trainer Mark Faber samen op de tribune voor een babbeltje. Dat doen ze altijd voor een wedstrijd. Daar, op dat moment, refereert Kamminga aan de eerste woorden die Faber ooit tegen hem sprak, vijf jaar geleden bij de start van hun succesvolle samenwerking. “Nu komt het dus echt aan op de basis: potjes winnen.”

Dat klinkt misschien logisch, maar dat is het in de door tijden gedomineerde zwemwereld niet altijd. Faber hield zijn pupil destijds voor: “Zwemmen gaat over potjes winnen, niet over persoonlijke records klokken. Dat is een andere benadering. Als je het hoogste wil behalen, moet je beginnen met potjes winnen. Of het nou in Dordrecht is of in Tokio; winnen, daar draait het uiteindelijk om.”

Stormachtige entree op het wereldtoneel

Kamminga (25) noemt zichzelf een jonge zwemmer. Hij is pas een paar jaar serieus met zijn sport bezig. In de aanloop naar de vorige Spelen in Rio trainde hij nog regionaal en studeerde hij erbij. Na die gemiste kwalificatie stapte hij over naar het nationale trainingscentrum in Amsterdam van Faber. Onder zijn leiding maakte hij een stormachtige entree op het wereldtoneel.

Zittend op die plastic stoeltjes aan de rand van het zwembad weten zwemmer en coach dat wie in de olympische finale van de 200 meter schoolslag puur en alleen aan zijn eigen ideale wedstrijdopbouw denkt niet ver komt.

Een aantal tegenstanders kan de laatste baan in zo’n hoog tempo doortrekken, dat lukt Kamminga niet. Of nog niet. Faber: “Als je die jongens meeneemt in de race, verlies je bij voorbaat. Daarom moest Arno echt hard weggaan, in de hoop dat die jongens door zijn snelheid gaan forceren en de laatste 50 meter minder over hebben.”

Dat lukt met wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov uit Rusland, die als vierde finisht. Met de jonge Isaac Stubblety-Cook niet. Kamminga ligt driekwart van de race aan kop, na de volgens hem snelste eerste honderd meter ooit, maar wordt op het laatste stuk voorbijgestreefd. De Australiër wint in een olympisch record van 2.06,38. Kamminga zit daar met 2.07,01 vlak achter.

“Nu was het nog net iets te ver om vol te houden, maar ja: dat komt wel”, glundert Kamminga die dolblij is met zijn tweede medaille - een succes dat het Nederlandse mannenzwemmen bijna twintig jaar niet heeft geproefd.

Arno Kamminga zwemt naar olympisch zilver op de 200 meter schoolslag. Beeld AFP

Zwemmen is meer op schaken gaan lijken

Ook mondiaal valt zijn prestatie op. Kamminga is in het Tokyo Aquatics Centre de enige die zowel op de 100 als de 200 meter schoolslag de finale haalt. Maandag won hij ook zilver op de 100. In de geschiedenis zijn er maar weinig mannen geweest die beide afstanden konden combineren.

De laatste die twee olympische medailles pakte, was de Japanner Kitajima Nou in 2004 en 2008. In deze tijd is het nog moeilijker geworden. “Het zwemmen is in een korte tijd zo tactisch geworden”, verklaart Faber. “Al die jongens weten precies van elkaar waar de sterkte punten en de zwaktes zitten. Er wordt steeds meer geschaakt.”

Kamminga heeft als enige 200-finalist ook drie 100 meters in de benen. Tijdens de finalerace van donderdag wordt de pijn halverwege extreem. “Alles doet dan zeer. Je longen branden, je spieren prikken alsof er messen in gestoken worden. Dan is het de kunst om nog met je techniek bezig te zijn, om te blijven zwemmen. Dat is echt het allerlastigste. Alsof iemand je onwijs staat af te leiden, terwijl je geconcentreerd moet blijven.” Het lukt hem.

Voor Faber is het zijn eerste pupil die een individuele medaille op het hoogste podium pakt. Hij had bij de start van hun samenwerking, vijf lange jaren geleden, nog niet meteen door dat Kamminga zo’n uitzonderlijk talent is. Daar kwam hij gaandeweg achter. “Dat hele proces, al die stappen hier naartoe, hebben we samen heel bewust en intens beleefd. Maar ook bewust gepland. Dat vind ik echt bijzonder.”

Gedraag je als een winnaar, zodra de wekker gaat

Kamminga neemt mooie lessen mee uit Japan: de medailles sterken hem om dichtbij zichzelf te blijven en vooral veel vertrouwen te hebben. “Rondlopen als een winnaar, zwemmen als een winnaar. Anders ga je nooit winnen. Vanaf het moment dat de wekker gaat ’s ochtends moet je je gedragen alsof je gaat winnen en moet je alles doen om te winnen. Nergens voor de makkelijke weg kiezen, geen shortcuts.”

Nee, Kamminga heeft als winnaar geen moeite met deze tweede plekken. “Ik ben pas net begonnen. Er zit nog veel meer in. Ik heb nog lang niet mijn plafond bereikt. Dit zijn mijn eerste Olympische Spelen en ik ga met twee medailles naar huis. Dat is prachtig, en het is pas het begin.”

