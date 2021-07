Arno Kamminga leeft als een winnaar, maar is blij met dubbel zilver: ‘Ik ben pas net begonnen’

Dit is pas het begin, glundert Arno Kamminga na zijn tweede zilveren medaille in Tokio. Op de 200 meter schoolslag finisht hij net na de Australische jongeling Isaac Stubblety-Cook: 2.07,01 om 2.06,38, een olympisch record. Tot driekwart van de race gaat Kamminga aan kop. “Om de Spelen te winnen, moet je gewoon gaan. Dan moet je nergens inhouden. Dit was de enige manier om te winnen. Nu was het nog net een stapje te ver.”

Kamminga is 25 jaar, maar hij noemt zichzelf een jonge zwemmer. Pas sinds een jaar of vijf is hij echt serieus met zijn sport bezig. In de aanloop naar de vorige Spelen in Rio trainde hij nog regionaal en studeerde hij erbij. Na de gemiste kwalificatie stapte hij over naar het nationale trainingscentrum in Amsterdam van Mark Faber. Onder zijn leiding maakte Kamminga een stormachtige entree op het wereldtoneel.

Gewoon zijn eigen race

Op de 200 meter schoolslag ligt het veld heel dicht bij elkaar. Kamminga wist dat één of twee foutjes het verschil konden betekenen tussen goud en een achtste plaats. Daarom besloot hij ‘gewoon zijn eigen race te doen’. “Ik wilde gebruik maken van mijn makkelijke snelheid. Dan ga ik zo hard af. Dat is mijn kracht. Daarna is het gewoon doorbijten.”

Halverwege wordt de pijn extreem, vertelt hij. Alles doet dan zeer. De longen branden, de spieren prikken alsof er messen in gestoken worden. “Dan is het de kunst om nog met je techniek bezig te zijn, om te blijven zwemmen. Dat is echt het allerlastigste wat er is. Alsof iemand je onwijs staat af te leiden, terwijl je geconcentreerd moet blijven.”

Met zijn extreem snelle start - volgens Kamminga is de eerste honderd meter nog nooit zo snel gegaan - zwemt hij wereldrecordhouder Anton Tsjoepkov kapot. De Rus eindigt als vierde. Alleen Cook passeert hem wel in de laatste vijftig meter, een zwemmer die gespecialiseerd is in de 200 meter.

Bijzondere prestatie

Want dat is ook het bijzondere aan de prestaties van Kamminga in het Tokyo Aquatics Centre. Hij is de enige die zowel op de 100 als de 200 meter schoolslag de finale haalt. Maandag won hij ook zilver op de 100 meter. In de geschiedenis zijn er maar weinig mannen geweest die beide afstanden combineerden. De laatste die twee olympische medailles pakte, was de Japanner Kitajima in 2004 en 2008.

Hij neemt belangrijke lessen mee uit Japan, vertelt Kamminga: de medailles sterken hem om dicht bij zichzelf te blijven en vooral veel vertrouwen te hebben. “Rondlopen als een winnaar, zwemmen als een winnaar. Anders ga je nooit winnen. Vanaf het moment dat de wekker gaat ’s ochtends moet je je gedragen alsof je gaat winnen en moet je alles doen om te winnen. Nergens voor de makkelijke weg kiezen, geen short cuts.”

Nee, hij heeft als winnaar geen moeite met deze tweede plekken. “Dat kan ik goed aan mezelf uitleggen. Ik ben pas net begonnen. Er zit nog veel meer in. Ik heb nog lang niet mijn plafond bereikt. Dit zijn mijn eerste Olympische Spelen en ik ga met twee medailles naar huis. Dat is prachtig, en het is pas het begin.”

