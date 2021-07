Arno Kamminga laat zien: de schoolslag is juist het allercoolst

Hij was ooit reddingszwemmer in Katwijk. Misschien komt het door de generatie waarin ik ben opgegroeid, maar ik kan alleen maar aan rode badpakken en zwembroeken denken. Aan Mitch Buchannon en C. J. Parker.

Bijna automatisch zie ik Arno Kamminga ook met zo’n rode boei onder zijn arm de golven in rennen. Hij heeft er de looks voor. Zeer breedgeschouderd van boven, smal van onderen, en misschien wel het belangrijkst: een frisse, knappe kop. Zelfs na zijn zilveren race op de 100 meter schoolslag zit zijn kapsel nog piekfijn.

Hij rent de zee in, duikt onder en komt weer boven. Schudt met een zwaai het water uit zijn haar en begint razendsnel te zwemmen. Kopje onder, kopje boven. Kopje onder, kopje boven. Ik schud verbaasd mijn hoofd en kijk nog een keer. Reddingszwemmers doen toch altijd de borstcrawl? En niet de schoolslag?

Het kneusje onder de zwemslagen?

Iedereen die ooit op zwemles verder dan diploma B zat weet: de borstcrawl is cool. De vlinderslag is nog cooler. Maar de schoolslag… De schoolslag is het kneusje onder de zwemslagen. Met de schoolslag leert ieder kind zwemmen. De schoolslag is de fiets met zijwieltjes, het is de blokfluit uit het zwemslagenarsenaal.

Tenzij je naar Arno en zijn concurrenten kijkt. Kopje boven water, kopje onder water. Alle kopjes zijn hetzelfde. Badmutsglad. Kopje boven water, kopje onder water. Het heeft iets rustgevends, zoals ze als een metronoom door het water glijden. Kopje onder, kopje boven. Ze doen me nog het meest denken aan meerkoetjes. Of nee, aan zeehonden rond de boot naar Terschelling. Net zulke gladde kopjes boven water, onder water. Boven water, onder water.

Slag onder water

De reden dat schoolslagzwemmers zo breed zijn, breder nog dan zwemmers van andere slagen, is omdat hun hele slag onder water gebeurt. Ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar ga maar na: de helft van de vlinderslag is met de armen boven water. Voor de borstcrawl geldt hetzelfde. De weerstand is daardoor bij de schoolslag veel groter. Je moet er nog sterker voor zijn. En je moet goed kunnen timen, want de benen en voeten doen ook nog wat complex – in plaats van vinnig flipperen achter de zwemmer aan.

Ik zat ernaast, heeft Arno met zijn zilveren plak laten zien. De borstcrawl is cool. De vlinderslag nog cooler. Maar de schoolslag, die is verreweg het allercoolst.