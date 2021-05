Arno Kamminga heeft medailles niet cadeau gekregen

Na zijn eerste medaille verklaarde schoolslagspecialist Arno Kamminga eerder deze week dat hij ‘hiervoor heel veel heeft moeten opgeven’. Dinsdagavond greep hij zilver op de 100 meter, donderdagavond kreeg zijn spartaanse inzet van de afgelopen jaren er nog een extra zilveren randje bij. Hij werd op de EK in Boedapest tweede op de 200 meter, en ook met de gemengde estafetteploeg eindigde hij op die trede van het ereschavot.

Kamminga is dol op uitdagingen. Geef hem maar de lastigste sudoku. “Ik hou ervan om het mezelf moeilijk te maken. Mijn coach zegt: je hebt de makkelijke weg en de juiste weg. Soms moet je uit je comfortzone stappen om verder te komen.”

Alleen maar trainingsmaatjes

Het coronajaar heeft hem juist daardoor sterker gemaakt. Uitgerekend in maart 2020 was hij op zichzelf gaan wonen. Lachend: “Goede timing”. Bij gebrek aan huisgenoten waren zijn trainingsmaatjes en de staf lange tijd de enige mensen die hij zag. Dat heeft de afgelopen periode zwaar gemaakt, in combinatie met de weinige wedstrijden. “Racen vind ik het leukste van zwemmen. Dat heb ik echt gemist, maar ik ben er sterker door geworden.”

Normaal gesproken verblijft Kamminga rond de 250 dagen van het jaar in het buitenland. Tijdens het reizen krijgt hij dan naar eigen zeggen een beetje rust. Die momenten waren er nu niet. Als er de afgelopen vijftien maanden een trainingswedstrijd op het programma stond, had hij nog een zware training in de benen van de de dag daarvoor. Bovendien was de klok zijn enige opponent.

Voorafgaand aan de titelstrijd in Boedapest zei hij daarover: “Daar sta je dan, in een leeg bad zonder tegenstanders. Er is niks moeilijker dan zo’n race. Als er een concurrent naast je staat, komt de drang om te winnen vanzelf naar boven. Die trainingswedstrijden moest ik het echt allemaal vanuit mezelf halen. Ik moest in mezelf oproepen waarom ik zo diep wilde gaan, waarom ik die pijn wilde voelen. Die ervaring kan ik nu wel mooi meenemen naar de EK.”

Finish achter Tsjoepkov

Dat betaalde zich uit in de Donau Arena. Na een eindsprint finishte hij donderdagavond op de 200 in 2.07,35 – zijn snelste tijd van dit jaar – achter de Russische titelverdediger Anton Tsjoepkov. Samen met Kira Toussaint (rug), Nyls Korstanje (vlinder) en Femke Heemskerk (vrij) was hij ook succesvol op de 4x100 meter wisselslag. Beide finales waren binnen een kwartier na elkaar.

Als gezegd, Kamminga houdt wel van een uitdaging. Het is topsport eigen volgens hem om de dingen te accepteren zoals ze zijn. “Dat wij weinig vakantie hebben bijvoorbeeld. Dat we grofweg 350 dagen van het jaar vroeg moeten opstaan. Dat we vaak moe zijn. Dat hoort er allemaal bij. Ik prijs mezelf gelukkig, want ik heb het mooiste beroep dat er is.”

