Arne Slot vindt het financiële ijs bij Feyenoord nog dun: ‘Als we erop lopen, dan zou het kunnen breken’

2022 was het jaar van Feyenoord. De club plaatste zich ondanks beperkte financiële mogelijkheden voor de Conference League-finale, kwalificeerde zich voor de knock-outfase van de Europa League en sluit het jaar af als koploper van de eredivisie. Maar dat trainer Arne Slot daar vaak bij stilstaat? Nee, niet echt. Hij is niet zo van het terugkijken en het vooruitblikken, bekent hij tijdens een ruim twee uur durend gesprek in een kantoor op trainingscomplex 1908 van de Rotterdamse club, met uitzicht op het veld. “Ik leef heel erg in het moment”, zegt hij. “Ik ben bezig met het nu.”

Toch dwingt het huidige succes van Feyenoord tot enige retrospectie. Onder leiding van Slot (44), die nu anderhalf jaar werkzaam is in Rotterdam-Zuid, is het sentiment bij Feyenoord danig veranderd. Van een wat harde, cynische en conservatieve grootmacht uit het verleden, naar een meer vooruitstrevende club, die omringd wordt door positiviteit en vertrouwen.

Slot laat de observatie even indalen. Dan: “Mensen denken weleens dat ik constant met magneetjes op een bord bezig ben, maar ik ben juist bezig met de psyche van spelers en hun onderlinge samenhang. Met veel zelfvertrouwen probeer ik aan te geven hoe ik een wedstrijd wil gaan aanvliegen. Niet bang zijn, maar gewoon vol op de aanval. Dat gevoel overbrengen vind ik wel mooi.”

En ja, natuurlijk werd Slot in het begin geholpen door de goede resultaten. Ze werkten als een katalysator in het proces dat hij voor ogen had. “Ik denk dat het voor een trainer heel belangrijk is dat datgene wat je bedenkt, aangeeft en voorbereidt, er ook uitkomt”, stelt hij. “Dat helpt enorm in het geloof bij spelers.”

Gezin van onderwijzers

Een mooi voorbeeld is de thuiswedstrijd tegen Lazio Roma, begin november, vindt Slot. Die avond wist de club zich voor het eerst in twintig jaar weer te plaatsen voor de knock-outfase van het tweede Europese toernooi, de Europa League. “Quilindschy Hartman veroverde een bal vanuit hun aanval, waar we precies op hadden getraind. Van daaruit scoorden we. Als jongens dat ervaren, dan heb je ze gewonnen. En zullen ze in elke bespreking open staan en scherp zijn.”

Feyenoorder Guus Til aan de bal in de Conference League-wedstrijd tegen FC Drita uit Kosovo. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Waar veel oud-voetballers moeite hebben met het didactische onderdeel van het trainersvak, lijkt Slot, die als trainer eerder werkzaam was bij SC Cambuur en AZ, dat makkelijk af te gaan. Het voert wellicht terug naar zijn jeugd in Bergentheim in Overijssel, waar hij opgroeide in een gezin van onderwijzers. Zijn vader was ook voetbaltrainer bij amateurclubs in de regio.

“Ik heb er nooit moeite mee gehad om het woord te nemen waar andere mensen bij zijn. Toen ik zeven, acht jaar oud was ging ik al met mijn vader mee naar het eerste van HHC Hardenberg, waar hij toen trainer was. Daar zaten dan jongens aan een grote tafel met een broodje en een kop koffie naar de bespreking van mijn vader te luisteren, en daar zat kleine Arne dan bij. Dat vond ik hartstikke leuk”, glimlacht Slot. Serieus: “Mijn vader was wel veeleisend. Ik ben wel opgevoed - ook als voetballer - met de boodschap dat het nooit goed genoeg was.”

Dat Slot na zijn actieve carrière bij PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta besloot trainer te worden, appelleert ook aan zijn intrinsieke gevoel om mensen beter te willen maken. “Ik zal niet snel tegen een speler zeggen: je moet dit of dat”, stelt hij. “Nee, ik probeer met argumenten aan te komen waarom iets goed is voor het team en de speler. Dat vind ik een heel leuk onderdeel van het trainersvak.”

Stickertjes op de voeding

Wat vaststaat, is zijn speelwijze. Slot staat voor aanvallend, attractief voetbal dat gespeeld wordt met een hoge intensiteit. “Daarin ben ik dwingend, want dat is mijn wereldje, maar voor het overige? Ik zie mezelf niet als iemand die heel dwingend is in een organisatie. Ik zal niet snel iets zeggen richting de medische of fysieke staf.”

De organisatie is namelijk een belangrijke factor in het succes van Feyenoord, vindt Slot. “We hebben hier veel jonge, ambitieuze mensen in de organisatie. Zij zijn met dingen bezig waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Op de voeding staan stickertjes, waarvan ik niet weet wat het allemaal precies betekent.”

Zodra het zijn werkgebied aangaat, zit Slot echter kort op de bal. Hij wijst naar buiten, naar het lege trainingsveld. “Ik heb sinds kort zo’n kastje waarmee ik de sproei-installatie kan aanzetten, zodat het veld een beetje nat is als we gaan trainen”, vertelt hij enigszins trots. “Een goed veld moet gesproeid zijn als we gaan trainen. Zeker in de zomer.”

Stappen maken

Slot focust zich bij voorkeur op zijn primaire taak. En dat is niet altijd even makkelijk. Omdat Feyenoord afgelopen zomer ongeveer 70 miljoen euro aan transferinkomsten genereerde, weten zaakwaarnemers ook hem steeds vaker te vinden om een speler aan te prijzen. De trainer wil er niet te veel energie aan verspillen, ook al kan zijn ploeg wel versterking gebruiken nu Trauner en Timber enige tijd zijn uitgeschakeld met een blessure.

Al die aandacht is het gevolg van de goede prestaties van Feyenoord. “Ik denk dat wij als club bepaalde stappen aan het zetten zijn. En dat sommige stappen al veel sneller genomen zijn dan we hadden kunnen dromen”, reflecteert hij. “Het is hartstikke fijn dat het eerste seizoen al mooie transfers heeft opgeleverd, maar we moeten nog steeds aardig wat stappen maken om financieel gezien überhaupt in de buurt te komen van Ajax en PSV. Het voorbeeld van PSV, dat Luuk de Jong terughaalt, zoals Ajax eerder deed met Blind en Tadic, dat zou voor mij - het type speler, van die leeftijd - ideaal zijn. Dat punt moet de club nog wel gaan bereiken om echt stabiel te worden en hopelijk ben ik daar nog bij. Ik denk dat het ijs nu nog te dun is, dat je denkt: als we erop lopen, dan zou het kunnen breken.”

En mensen die tegen Slot beginnen over de Coolsingel? Hij schudt zijn hoofd. Daar is hij totaal nog niet mee bezig. Echt niet. FC Utrecht-uit, volgende week zondag, dat is wat bij hem telt. “Our habits decide our future”, zegt hij afgemeten. “Als wij onze gewoontes elke dag trainen en die zo perfect mogelijk maken, dan gaan die bepalen hoe onze toekomst eruitziet.”

Lees ook:

Beledigd en bedreigd, maar voor de voorzitter van de Roze Kameraden blijft Feyenoord altijd zijn cluppie

Paul van Dorst beleefde een jaar van uitersten als Feyenoord-fan. Zijn club vierde successen, maar hij werd bedreigd als oprichter van de lhbti+-fanclub de Roze Kameraden. ‘Als dit de tol is die we moeten betalen om ervoor te zorgen dat het straks beter wordt, so be it.’