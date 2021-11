Armetierig spel van PSV tegen Monaco boeit geen moment

Na een duel van een zeer bedenkelijk niveau blijven alle Europese opties nog open voor PSV. Na het gelijke spel tegen AS Monaco (0-0) en de remise bij Real Sociedad tegen Sturm Graz (1-1) heeft de Eindhovense ploeg nog uitzicht op een vervolg in de Europa League. Maar dan moet PSV over drie weken, thuis tegen Sturm Graz, anders voor de dag komen dan gisteren in Monaco.

Een nederlaag tegen de Oostenrijkers kan zelfs het einde van het verblijf van PSV in Europa inluiden. Na de twee gelijke spelen in groep B van de Europa League veranderde er niets in de stand en staan de vier clubs nog altijd dicht bijelkaar. AS Monaco leidt na vier wedstrijden met acht punten, gevolgd door Real Sociedad (zes), PSV (vijf) en Sturm Graz (een).

Nog geen eurocent waard

In de poenige omgeving van Monaco leveren de thuisclub en PSV een wedstrijd af die nog geen eurocent waard was. Beide clubs grossierden in slordigheden, hadden moeite om medespelers te vinden en toonden geen moment de intentie dat er iets te halen viel. Nul-nul was het onvermijdelijke verdict, en daarmee zagen beide ploegen hun wanprestatie beloond met een punt.

PSV, zonder de thuisgebleven Gakpo, Madueke en Götze, begon in het lege en sfeerloze Stade Louis II met aanvoerder Van Ginkel op de bank. Hij was volgens coach Schmidt niet fit genoeg om vanaf de aftrap te beginnen. De fitheid van de middenvelder, die deze zomer voor twee jaar tekende, moet zo langzamerhand toch een punt van zorg zijn in Eindhoven. Dit seizoen maakte hij slechts zelden de negentig minuten vol.

Als vervanger voor Van Ginkel kwam Schmidt uit bij Gutiérrez, de Mexicaan die al lange tijd naar het tweede plan is verwezen. Hij moest het dit seizoen doen met een aantal korte invalbeurten, zoals afgelopen zaterdag toen hij tegen FC Twente in de 86ste minuut in het veld kwam. Gutiérriez greep gisteren zijn eerste basisplaats niet aan als een sollicitatie voor meer speelminuten.

Veel wijzigingen

Maar Schmidt kon het, zoals al zo vaak, weer niet laten om zijn elftal op meerdere plaatsen te wijzigen. Mwene verscheen weer eens aan de rechterkant op het middenveld, Boscagli nam in de defensie de plaats in van Obispo en Vertessen fungeerde als hangende linksbuiten. De snelle Belg moest zich vlak voor rust laten vervangen door Bruma.

Al snel in de tweede helft moest ook Vinicius het veld geblesseerd verlaten. Met het inbrengen van Doan leek het er lange tijd op dat Schmidt uitgewisseld was. Een blik op de bank leerde hem dat hij niet veel opties had. Op advies van de meegereisde PSV-supporters (‘Wij willen Romero zien’), liet Schmidt in de slotminuten de Argentijn zijn trainingsjack uitdoen.

Leeggelopen fietsband

Natuurlijk deed het ontbreken van creatieve spelers als Gakpo, Madueke en Götze zich voelen, maar het was schrijnend om te zien hoe het door elkaar gehusselde elftal acteerde. Slordigheden leidden tot veel balverlies, combinaties bleven uit en aanvallend werd de ploeg niet eenmaal dreigend.

Doordat ook Monaco niet kon verbloemen dat het in de Franse Ligue 1 slechts op de tiende plaats staat, ontspon zich een wedstrijd met de spanning van een leeggelopen fietsband.

