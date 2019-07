Arjen Robben is de grootste van zijn generatie

De voetballer die vandaag bekend maakte zijn carrière te beëindigen, was niet alleen de grootste van Nederlands vorige generatie, maar ook de verstandigste.

Arjen Robben ging niet in op onder meer de lokroep van zijn oude club PSV om er (nog even) terug te keren. Hij zal hebben beseft dat hij er niets te winnen en te veel te verliezen had.

Ja, hij zou nog een doelpuntje hebben kunnen maken in de kleine Nederlandse eredivisie. Maar hoe groot was het gevaar niet geweest dat de al zijn gehele loopbaan kwetsbare voetballer vele wedstrijden had moeten missen – zoals in het net afgelopen seizoen bij Bayern München? Voetballiefhebbers zeiden dat ervoor over te hebben, vooral denkend dan aan zichzelf. Als zij nog maar iets van de voetballer kunnen zien, dan is het goed.

Onder dat sentiment ging Robin van Persie nog een seizoen bij Feyenoord door, een seizoen dat onvermijdelijk in mineur eindigde. Robben dacht, wars van valse romantiek, als de pure prof die hij altijd is geweest: hij is 35, het kon niet meer – niet althans volgens de standaards die hij zich stelt.

Twaalf landstitels, de Champions League gewonnen (met Bayern München), 96 interlands, zilver op het WK 2010, brons op het WK 2014. Van de topspelers van de vorige generatie (de zogenaamde grote vier) was hij de grootste, groter in erelijst en ethos dan Van Persie, dan de allang vervaagde Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart ook. Robben was niet voor niets de enige die zijn carrière in de top (bij louter grote clubs, ook Chelsea en Real Madrid) zelf tot het einde kon regisseren.

Het was interessant om bij Oranje vóór het WK 2014 zijn ontwikkeling tot oordelende en niet langer meelopende prof te aanschouwen. Robben (de beste later op het toernooi) zei klip en klaar dat Oranje niet goed meer was, dat het verdedigend(er) moest spelen.

Het was een oordeel volgens zijn normen, en dat was ook het laatste in zijn carrière: hij heeft nergens meer iets te winnen. Laat de voetballiefhebber blij zijn: de mooie herinneringen blijven onaangetast.

