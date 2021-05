Arjen Robben als een kind zo blij. ‘Ik wilde zó graag op het veld terugkeren’

Daar staat hij dan. Handen in de zij, staand op sokken en de tranen in zijn ogen. Arjen Robben is 37 jaar, maar hij is zondagmiddag als een kind zo blij na FC Emmen-FC Groningen (0-4). “Je kunt zeggen: man, je hebt het over 75 minuten bij Emmen, op een kunstgrasveld in een leeg stadion”, zegt hij, “maar dit is wat ik wilde. Vandaag was de dag.”

Robben dacht alles al meegemaakt te hebben in zijn carrière, een reis die in 2000 begon bij FC Groningen, de club die hij liefheeft, en hem voerde langs PSV, Chelsea, Real Madrid, Bayern München en het Nederlands elftal, waarmee hij in 2010 de WK-finale speelde.

In juni, een jaar na zijn afscheid als voetballer bij Bayern München, kondigde Robben zijn comeback aan bij FC Groningen. Om de club te helpen, om de liefhebber in hem te bedienen. Blessures belemmerden echter lange tijd zijn plannen. “Gelukkig heb ik niet opgegeven en ben ik blijven doorgaan”, stelt Robben. “Ik wilde zó graag op het veld terugkeren.”

Handen ten hemel

Zondag 9 mei 2021, ruim twintig jaar na zijn officiële debuut als profvoetballer, was de heuglijke dag voor Robben. FC Groningen-trainer Buijs liet hem voor de tweede keer dit seizoen starten, hopende dat Robben zijn elftal een impuls zou geven om de play-offs te halen. En dat op kunstgras, een ondergrond waarop Robben nooit eerder heeft gespeeld. “Het was even wennen”, lacht hij, “maar het ging oké.”

Wat heet: Robben, zo geladen als een belofte met bewijsdrang, maakt na de pauze het verschil tegen FC Emmen, dat vecht tegen degradatie. Twee keer geeft hij een assist op Da Cruz, die het vermakelijke duel beslist. “Jááá!” schreeuwt Robben na zijn pass op de 0-2, waarna hij de handen ten hemel heft. Zijn luide euforie, in het lege stadion De Oude Meerdijk, is aandoenlijk. “Ik zie dit echt als een beloning; vanaf het begin beginnen, plezier gehad, twee assists. Daar was het mij om te doen. Ik zou eerst maar 45 minuten spelen, maar het ging zo goed, ik vond het zo leuk. Daarom ben ik wat langer doorgegaan.”

Robben op een voetbalveld; het is van de eerste tot de laatste minuut genieten. Hoe hij voor de wedstrijd een balletje tikt met een ballenjongen, hoe hij, net als Diego Maradona, jongleert op de klanken van Live is Life, en hoe hij gebroederlijk een arm over de schouders legt van ploeggenoot Ahmed El Messaoudi; het is prima materiaal voor een mooie documentaire.

Niet alleen maar revalideren

Even, na een half uur spelen, zien we een glimp van de ‘oude Robben’, die naar binnen dribbelt en Adzic en Cavlan zijn hielen laat zien. De gretigheid spat ervan af. FC Groningen, dat vier van de laatste vijf wedstrijden had verloren, kan de impuls van Robben goed gebruiken. De hoofdrolspeler, zichtbaar opgelucht: “Ik ben zo blij dat ik nu kan zeggen dat ik niet alleen een aandeel in de kleedkamer heb, maar ook op het veld.”

Of het naar meer smaakt voor Robben? Over volgend seizoen heeft hij nog geen beslissing genomen. “Dat ligt nog open”, vertelt hij. “Als het goed gaat, is de beslissing nemen misschien nog wel moeilijker. Je moet de periodes niet vergeten dat het niet goed gaat. Als ik zwart op wit kan krijgen dat ik volgend seizoen 25 wedstrijden kan spelen, dan teken ik meteen. Dan kan ik genieten. Dan weet ik waar ik het voor doe. Ik wil niet alleen maar revalideren.”

En stel nou: bondscoach Frank de Boer belt hem voor het EK, waar Oranje een selectie van 26 spelers mag afvaardigen? Robben, stellig: “Dan kom ik.” Het aandoenlijke antwoord van de ware liefhebber.

