Argentinië wint doldwaze WK-finale na strafschoppen

Voor de derde keer in de geschiedenis is Argentinië wereldkampioen voetbal. Na 120 minuten voetbal was het tussen Argentinië en Frankrijk 3-3. Penalty's moesten uitmaken wie de beste was. Het werd het Argentinië van Lionel Messi.

Op het veld volgde na afloop de emotie. Niet zozeer bij Messi, de grote ster die op zijn erelijst nu ook de wereldtitel heeft staan, maar wel bij bijna alle spelers van Argentinië. Messi nam het gezang van de tribunes in zich op. Tienduizenden Argentijnen waren naar Qatar afgereisd om hun elftal aan te moedigen.

De 35-jarige Messi mag zich na zijn vijfde en laatste mondiale eindronde voor het eerst wereldkampioen noemen. Hij maakt zo zijn erelijst compleet. Messi werd zevenmaal als beste speler van de wereld verkozen. Hij won vier keer de Champions League en vierde elf landstitels. Vorig jaar pakte hij met Argentinië de Copa América.

Lange tijd leek er weinig aan de hand voor Argentinië. Argentinië was soeverein, leidde met 2-0 na doelpunten van Messi en Di Maria, tot het in anderhalve minuut 2-2 werd door Kylian Mbappé. Het waren tot dat moment de eerste twee schoten van Frankrijk op het doel van Argentinië in de hele wedstrijd.

Vanaf dat moment maakten beide landen een spektakel van de finale. In de verlenging leek Messi de wedstrijd te beslissen, tot een penalty van Mbappé in de 117e minuut Frankrijk weer op gelijke hoogte bracht. In de laatste minuut kregen zowel Frankrijk als Argentinië nog een enorme kans om de wedstrijd te beslissen.

In de penaltyserie bleven de Argentijnen foutloos. Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni misten voor de Fransen.