Arenka Kops is stuurvrouw in een boot vol mannen

De Holland Acht is geen mannenbolwerk meer. Uiteraard zorgen acht zware jongens voor het vermogen en de snelheid, maar aan het roer zit Aranka Kops, de stuurvrouw die een extra gewicht moet meenemen om tot de vereiste 55 kilo te komen. Licht en zwaar vormen tot dusver een prima combinatie in de boot die na het brons op het afgelopen EK in Luzern gisteren de finale van de WK in Linz-Ottensheim haalde.

Tijdens de gewonnen herkansing op het Oostenrijkse water valt Kops op met haar wapperende paardestaart. Als vrouw in een mannen­acht is de Amsterdamse een unieke verschijning, al staat ze daar zelf niet meer zo bij stil. Het ging allemaal ook snel, maar inmiddels voelt Kops zich een met de jongens. “Nee”, lacht ze, “het is niet zo dat het lot van de Holland Acht nu in mijn handen ligt. Alle factoren in de boot zijn essentieel om tot iets te komen.”

Nadat ze een keer op de Amstel in de acht had meegetraind, kreeg ze begin dit jaar een telefoontje van Mark Emke. Terwijl de studente geneeskunde een aantal co-schappen liep, vroeg de bondscoach of ze met spoed naar een trainingskamp in Italië kon komen. Zo gezegd, zo gedaan, en hoewel de huidige mondiale titelstrijd straks nog geëvalueerd gaat worden, is de kans groot dat Kops (23) tot en met de Olympische Spelen van Tokio aan boord blijft.

Een kleine slag om de arm, want de Holland Acht heeft zich nog niet gekwalificeerd voor de Spelen van volgend jaar in Japan. Nederland moet zondag in de finale bij de beste vijf (van de zes) eindigen om het startbewijs in handen te krijgen. Gisteren noteerde de boot met een tijd van 6.21,60 een nationaal record. Het oude record stamde uit 1999, de tijd dat Nico Rienks nog in de acht zat.

Staande houden tussen ego’s

Hoe houdt een jonge, internationaal onervaren vrouw zich staande in een boot met acht ego’s? Kops: “Ik ervaar het niet als ego’s. Het zijn jongens met ervaring die een duidelijke mening hebben. In het begin was dat een beetje aftasten en inmiddels heb ik ook mijn eigen mening. Als ik tijdens een race een call geef dan is het de bedoeling dat we heel subtiel iets veranderen. Ze luisteren naar me en ze vertrouwen me.”

Als stuurvrouw heeft ze in de boot een ander perspectief dan de mannen, die met hun rug naar de finish zitten. Gisteren zagen de roeiers de boten van de concurrentie in de achtervolging, terwijl Kops alleen maar water voor zich zag. Hoewel, veel ziet ze niet met acht zwoegende lijven en verhitte gezichten voor zich. “Je ziet veel in je ooghoeken gebeuren, maar iets wat recht voor je is, zie je niet.”

Bij haar club Skøll uit Amsterdam fungeerde Kops ook als stuurvrouw, maar wel altijd in een recreatieve vrouwenboot. Wat ze nu in de Holland Acht doet is, afgezien natuurlijk van het enorme niveauverschil, iets totaal anders. “Mannen zijn best wel direct en willen horen hoe het zit. Daar moet geen poespas omheen. Het moet duidelijk zijn waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen. Ik vind het prettig ook betrokken te zijn bij de roeiers. Ik voel me inmiddels echt een van de negen.”

Lees ook:

Tegenslag op weg naar olympisch goud kan goed uitpakken, weet roeister Ilse Paulis

Ilse Paulis en Marieke Keijser zaten dit jaar nauwelijks met elkaar in de boot. Toch behoren zij deze week in Linz-Ottensheim tot de favorieten voor de wereldtitel in de lichte dubbeltwee.