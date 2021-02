App tegen discriminatie in voetbal nu klaar. ‘Maar er is nog te weinig aandacht voor homofobie’

Als er straks weer publiek mag zijn bij wedstrijden in het stadion of op de amateurvelden dan kunnen uitingen van discriminatie en racisme meteen worden gemeld via een speciale app. Die Discriminatiemelder is sinds maandag te downloaden, precies een jaar na lancering van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal door de KNVB, de clubs en de rijksoverheid.

Aanleiding voor dat plan was het incident in november 2019 tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Excelsior in de eerste divisie. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd daar door supporters racistisch bejegend. Het kabinet stelde daarna 14 miljoen euro voor drie jaar beschikbaar om racisme en discriminatie in de voetbalsport aan te pakken.

Om de eerste balans op te maken na dat jaar werd maandag een online-bijeenkomst gehouden. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS (sport) riep voetballiefhebbers op de app zo veel mogelijk te downloaden en bij ongewenst gedrag straks meteen melding te maken. In de stadions gaat dat signaal dan naar de veiligheidscoördinator, bij de amateurs komt de melding via de gemeente bij antidiscriminatie-organisaties terecht. Dat kan aanleiding zijn voor een gesprek of een strafrechtelijke zaak. De app wordt in Engeland al zes jaar gebruikt.

Kritiek op eenzijdige benadering

Door de coronamaatregelen is verder nog weinig effect te meten van de acties die in het kader van het aanvalsplan zijn ingezet. Kritiek kwam maandag van Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation die zich inzet voor de acceptatie van lhbti+’ers in het voetbal. “Een maand voor het incident bij FC Den Bosch - Excelsior waren er vijf homofobe spreekkoren in de stadions. Ik heb daarover niemand gehoord. Ik mis nog steeds de aandacht voor discriminatie voor lhbti’ers. Homo is het meest gebruikte scheldwoord in het voetbal. Dat nodigt uit om niet jezelf te zijn”, zei Blankenstein.

De zus van de overleden oud-scheidsrechter John Blankenstein gaf als voorbeeld dat nog geen enkel lid van de nieuwe commissie-Mijnals, die diversiteit moet bevorderen in het voetbal, haar heeft benaderd. Blankenstein: “Discriminatie van homo’s wordt nog onderschat. Bij FC Den Bosch zag je openlijk emotie bij het slachtoffer van racisme, maar als er homofobe spreekkoren zijn kunnen spelers er vaak niets mee. Ze zitten misschien nog in de kast, maar ondertussen doet het wel pijn.” Houssin Bezzai, afgelopen jaar aangesteld als programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, erkende dat hier meer aandacht voor moet komen.

Ook voorzitter Humberto Tan van de commissie-Mijnals was kritisch. Hij wees op de veel te trage afhandeling van een racistisch incident bij MVV-Cambuur in september. Na vijf maanden kwam er een uitspraak van het OM (350 euro boete). “Dat moet veel sneller, om de urgentie ervan meer te benadrukken.”

Samenwerking tussen alle partijen

Volgens de KNVB is de huidige samenwerking met diverse ministeries het grote verschil met eerdere initiatieven tegen discriminatie in het voetbal. Samen met het OM, politie, gemeenten en de clubs wordt momenteel een persoonsgerichte aanpak opgezet, voor als een supporter zich racistisch of antisemitisch heeft uitgelaten in een stadion. “We kijken dan in een gesprek wat er nodig is: een strafrechtelijk traject, een stadionverbod of is er ook hulp nodig vanuit het sociale domein? Dat wordt maatwerk op lokaal niveau”, zei Bertine Steenbergen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnenkort gaan Henk Jan Meijer, waarnemend burgemeester van Enschede, en Jan-Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles, in gesprek met alle gemeentebesturen in de 31 voetbalsteden om over de persoonsgerichte aanpak te spreken.

