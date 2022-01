Apeldoornse amateur Amro Abbas gaat met Soedan naar de Afrika Cup: ‘We willen gaan vechten voor ons land’

Amro Abbas blijft nuchter onder wat hem nu allemaal overkomt, sinds dat onverwachte telefoontje van de bondscoach van Soedan op 27 december. “Het is grappig en bijzonder, maar het laat zien dat je nooit moet ophouden met het vechten voor je droom.”

Het vertrouwen dat hij ooit namens zijn land Soedan zou spelen, heeft hij altijd gehad. Plotseling is het nu zover. De rechtsback van AVV Columbia in Apeldoorn, actief in de eerste klasse van het amateurvoetbal, is nu deelnemer aan de Afrika Cup. Waar hij in de competitie speelde tegen clubs als Voorwaarts Twello en SV Dalfsen, staan in stadions in Kameroen poulewedstrijden op het programma tegen Guinee-Bissau, Nigeria én het Egypte van Liverpool-vedette Mohamed Salah. “Eerlijk gezegd maakt het me niet uit, Salah of niet. In het voetbal moet je het uitvechten op het veld”, zegt Abbas.

‘In ons hotel hoorde ik de geweerschoten heel dichtbij’

Hij doet telefonisch zijn verhaal vanuit Khartoem, de hoofdstad van zijn vaderland, net voor hij met de selectie van Soedan afreist naar gastland Kameroen. In Soedan kreeg Abbas de afgelopen weken dagelijks de grote politieke spanningen mee. Het leger greep er in het najaar de macht na jaren van een moeizaam democratiseringsproces. Op straat zijn er protesten en onlusten met geweld.

“Mensen sterven op straat”, vertelt Abbas. “In ons hotel hoorde ik de geweerschoten heel dichtbij. Veel straten zijn afgesloten. Soms trainden we niet omdat de situatie te gespannen was en het te gevaarlijk was om met de bus naar het trainingsveld te gaan. Dat deden we ’s morgens heel vroeg en ’s avonds. Wij moesten proberen om ons te blijven focussen op het voetbal. Mijn land maakt een moeilijke tijd door. Daarom gaan wij proberen de mensen iets te geven waar ze vrolijk van worden.”

Abbas werd geboren in Soedan, een land dat al tientallen jaren door oorlog wordt geteisterd. Toen hij drie jaar was, verhuisde hij met zijn ouders naar Dubai. Zijn vader, een hoge militair, kreeg er een nieuwe baan. Hij groeide er op met voetbal als passie. Op zijn zestiende werd hij geselecteerd voor het nationaal jeugdteam van Soedan tot 17 jaar. Zijn droom om ooit een goede profvoetballer te worden, deed hem besluiten om op zeventienjarige leeftijd naar Europa te gaan. Het werd Nederland, vanwege de voetbalcultuur. “Ik wilde mezelf verbeteren.”

Hij ging in Apeldoorn sport business management studeren. In dezelfde stad sloot hij zich aan bij de Global Football Academy, een particuliere opleiding voor jongens en meiden die dromen van een profcarrière. Voetballen deed Abbas bij verschillende clubs in de regio, AGOVV, daarna SVV Apeldoorn, vervolgens DVS’33 Ermelo en sinds de zomer bij AVV Columbia. Daar was trainer Willem Mulderij al snel gecharmeerd van de aanvallend ingestelde rechtsback. “Willem geeft goede training. En ik hou van zijn manier van spelen.”

‘‘Ik had niet eens mijn voetbalschoenen bij me’

Door de coronamaatregelen vielen de trainingen en wedstrijden echter weg. Abbas besloot in december op vakantie te gaan in Dubai, waar zijn familie woont. Daar kreeg hij op 27 december een telefoontje van de nieuwe bondscoach van zijn vaderland. “Ik moest me de volgende dag in Soedan melden. Ik had niet eens mijn voetbalschoenen bij me in Dubai. Het kostte me even wat tijd om te realiseren wat dit betekende. Nu zie ik het echt als een kans om hogerop te komen. Het is altijd mijn droom geweest in de nationale ploeg te spelen. Alleen kwam het moment onverwacht.”

Na het totaal mislukte toernooi om de Arab Cup in Qatar begin december greep de Soedanese bond in. De complete staf inclusief bondscoach werd vervangen. Nog maar drie spelers van de selectie van december maken nog deel uit van de groep voor de Afrika Cup. De verwachtingen zijn dan ook niet hoog voor het land dat 125ste op de wereldranglijst staat.

Abbas: “Om eerlijk te zijn, we hebben een heel jong team. We hebben nu veel spelers van begin twintig met weinig ervaring. Er wordt aan een nieuw team voor de toekomst gebouwd. Deze Afrika Cup komt eigenlijk te vroeg. Maar we kennen onze krachten, we willen gaan vechten voor ons land.”

