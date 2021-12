Antony zet Ajax weer op het spoor (5-0)

Ajax-rechtsbuiten Antony had nog weleens de neiging om een sterk optreden op het Europees podium af te wisselen met een veredeld snipperdagje als de tegenstand van een bescheiden ploegje in de eredivisie kwam. Trainer Erik ten Hag ergerde zich daaraan. Hij prikkelde de frivole Braziliaan zo eerder al tot de vereiste scherpte in de wedstrijd tegen RKC (0-5). Ook tegen Willem II gisteravond was Antony bij de les.

Met zijn twee treffers in de eerste helft zette hij Ajax op het spoor naar een kinderlijk eenvoudige overwinning. Het was overigens wel menselijk geweest als deze doordeweekse pot Antony niet tot grootse daden had geïnspireerd. De temperatuur naderde het vriespunt en de Johan Cruijff Arena was troosteloos leeg. Dat is schakelen voor Antony die deze zomer nog met Brazilië glorieerde op de Olympische Spelen, daarna een echte Goddelijke Kanarie werd en in de Champions League voor Ajax met soms swingend spel, vier assists en een doelpunt van grote waarde was.

Dan is het huidige Willem II even andere koek. De afgelopen jaren waren de Tilburgers nog regelmatig in staat Ajax punten af te snoepen. Ze wonnen precies twee jaar terug nog met 0-2 in Amsterdam en hielden zelfs in het belabberde vorige seizoen in Tilburg Ajax op een remise. Maar een stuntje zat er gisteravond in de verste verte niet in. Want dan moet je immers ófwel heel goed verdedigen ófwel aanvallend gevaarlijk worden. Beide lukte de ploeg van Fred Grim niet.

Filosofie

Grim is misschien wel een toekomstige trainer van Ajax. Hij keepte zelf 125 wedstrijden voor de Amsterdamse club. Als trainer bij Almere City en RKC bleef hij de Ajax-filosofie met twee buitenspelers trouw. Met die aanvallende stijl begon hij dit seizoen bij Willem II voortvarend. Maar na de 2-1 overwinning op PSV op 25 september begon de vrije val. Door zeven nederlagen en twee gelijke spelen duikelde Willem II van de tweede naar de twaalfde plaats.

Desondanks weigerde Grim ook gisteravond veel concessies te doen. Willem II metselde niet zoals Go Ahead Eagles, Heracles en Sparta eerder een muur. Grim offerde alleen Wriedt op als spits voor de snellere Svensson. Het leidde tot niets. Ajax was bijna permanent op de Brabantse helft te vinden, met veel beter voetbal dan zondag bij Sparta.

Dat had veel te maken met de terugkeer van spits en aanspeelpunt Sébastien Haller in het elftal. En nog meer met Antony. Beiden waren er niet bij op Het Kasteel. Na precies vijftien minuten legde Antony de bal voor zijn linkervoet om doelman Wellenreuther vanaf achttien meter het nakijken te geven. Met een laag schot vond de Braziliaan acht minuten later opnieuw een opening. Dat was de 3-0. Tussendoor had Lisandro Martinez een schot via Willem II-verdediger Jensen in het doel zien gaan.

Basisklant

Na een uur werd Antony vervangen door Steven Berghuis. Die was op de bank begonnen omdat hij eergisteren voor de tweede keer vader was geworden. Davy Klaassen was daardoor basisklant. Hij en invaller Rensch voerden de score op tot 5-0. Met de zege nam de koploper weer afstand op de ranglijst. Het duel uit de vijftiende speelronde werd vooruit gespeeld omdat Ajax dinsdag nog in de Champions League tegen Sporting Lissabon speelt. Bij het verschuiven van de datum werd nog gedacht dat die wedstrijd nog van belang zou zijn.

