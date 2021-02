Anticlimax voor PSV in de Europa League (2-1)

Moeilijk, maar niet onmogelijk. Zo omschreef trainer Roger Schmidt gisteravond de opdracht van PSV, dat in de tweede ronde van de Europa League een 4-2-nederlaag moest goedmaken tegen het Griekse Olympiakos Piraeus.

PSV leek daarin te slagen, met dank aan twee doelpunten van de Israëliër Zahavi, maar een doelpunt van invaller Hassan, vlak voor tijd, zorgde ervoor dat de weg naar de achtste finales van het tweede Europese toernooi werd versperd. Een domper. Niet alleen voor het Nederlands voetbal, dat twee clubs bij de laatste zestien van de Europa League had kunnen hebben, maar toch vooral ook voor trainer Schmidt, die zijn tactiek en keuzes lange tijd succesvol zag uitpakken in het natte Philips-stadion.

Ook in breder perspectief was het lang een hoopgevende avond voor PSV. De club kon zich voor het eerst sinds 2012 bij de laatste zestien ploegen van de Europa League scharen. Het zou PSV 1,1 miljoen euro opleveren. Schmidt had de return vooraf bestempeld als een finale. Een optimale prestatie was vereist. PSV moest met minimaal twee doelpunten verschil winnen na de nederlaag in Piraeus.

Gewenste marge

De PSV-trainer had daarvoor de nodige aanvallende accenten gelegd in zijn elftal. Schmidt startte met drie verdedigers, waarbij Max (links) en Dumfries (rechts) de flanken moesten bestrijken. Viergever, teruggekeerd van een blessure, begon centraal en op het middenveld verving Thomas de geschorste Sangaré.

De omzettingen pakten goed uit. PSV zocht gecontroleerd de aanval. Malen was al twee keer dreigend geweest, toen Zahavi na twintig minuten een corner van Thomas binnen kopte. Vlak voor rust, nadat de door PSV verhuurde Bruma zijn inzet rakelings naast zag gaan, bracht Zahavi de gewenste marge op het scorebord. Een fraaie vrije trap, waarbij Boscagli en Rosario de ruimte creëerden waar de spits doorheen kon schieten, zorgde voor de 2-0. De Israëliër liet daarmee opnieuw zijn waarde zijn voor de Eindhovenaren. Ook in Griekenland was hij verantwoordelijk geweest voor beide treffers van PSV.

De ruststand was hoopgevend, maar tegelijkertijd versterkte het de gedachte dat PSV negentig minuten geconcentreerd moest blijven. Individuele fouten zoals in de heenwedstrijd kon de ploeg zich niet permitteren, wist Schmidt. Met name Baumgartl, kort voor rust ingevallen voor Boscagli, maakt het vorige week bont in Piraeus. Daarnaast bleek Olympiakos, de onbedreigde koploper in de Griekse competitie, zeer efficiënt met de kansen om te gaan. In eigen huis had het maar weinig mogelijkheden nodig voor vier treffers.

Geen geluk

Zoals te verwachten viel veranderde het spelbeeld na de pauze. Olympiakos ging op zoek naar de noodzakelijke aansluitingstreffer, terwijl PSV speculeerde op de counter. Beide ploegen konden in die opzet gevaarlijk worden. Camara (na een voorzet van Bruma) knalde op de paal, terwijl Malen bij een tegenstoot de benen van doelman Sá trof. Een vrije trap van Max ging maar net naast. Aan de andere kant zag PSV-goalie Mvogo een vrije trap van Fortounis op de lat eindigen. In de eindfase kwam het aan op karakter en overlevingsdrang bij PSV. En wat geluk. PSV had het niet. Hassan zag zijn inzet vlak voor tijd tot zijn eigen verrassing achter doelman Mvogo eindigen. Een anticlimax voor PSV.

De thuisclub kon een succesje wel gebruiken. In de KNVB-beker strandden de Eindhovenaren begin deze maand in de kwartfinale, waarin Ajax te sterk was. De Amsterdammers reizen zondag af naar Brabant voor de competitie. Daarin staat PSV voorlopig zes punten achter op Ajax.

Lees ook:

PSV-trainer Schmidt doet concessies aan de filosofie van zijn hart

PSV-trainer Roger Schmidt, prediker van offensief jaagvoetbal, blijkt geen dogmaticus. Hij koos tegen FC Twente voor een andere tactiek, met rendement: 3-0.