Annemiek van Vleuten staat bij de Movistarploeg op dezelfde hoogte als Valverde

De eerste keer dat ze donderdag in beeld komt, eet Annemiek van Vleuten achterin het peloton een energiereep, omringd door al haar ploeggenoten. Precies zoals de bedoeling is binnen haar ploeg Movistar. Alles in de Tour voor van Vleuten. En haar dagen komen eraan.

In de Vogezen moet ze haar slag slaan

In de Vogezen, waar het peloton donderdag aankwam, moet Van Vleuten de komende drie dagen haar slag slaan om de Tour te winnen. Vooral zaterdag en zondag wachten zware bergetappes, met twee keer een finish bergop. Zaterdag is finish op Le Markstein, het skidorp na de Grand Ballon. Zondag wacht de steile La Planche des Belles Filles.

Giro-winnares Van Vleuten kende deze Tour tegenslag. Ze was ziek in de eerste dagen van de wedstrijd en kon niet eten. Ze zette een pokerface op en liet niemand merken dat het niet best ging. Inmiddels voelt ze zich stukken beter, al staat ze achtste op 1.18 minuut van leider Marianne Vos. Donderdag maakte ze na afloop bij het uitfietsen de hele tijd grapjes. En dus is ze de favoriet. Want niemand rijdt beter over bergen dan Van Vleuten.

Wiebes won bij haar laatste kans Lorena Wiebes won donderdag in Saint-Die des Vosges haar tweede massasprint deze ronde. Ze was met overmacht de sterkste in de massasprint. Wiebes won voor Elisa Balsamo en Marianne Vos. De komende dagen zijn er geen sprintetappes meer. De etappe van donderdag was met 175,6 kilometer de langste etappe die Wiebes ooit had gereden (en het peloton met haar). Het kostte het peloton 4 uur en 32 minuten. De finale was hectisch, met een valpartij in de laatste twee kilometer en Elisa Longo Borghini die vierhonderd meter voor de finish linksaf sloeg in plaats van rechts naar de finish. Wiebes: “Maar gelukkig kon ik uiteindelijk de sprint rijden die ik wilde.”

Als ze een dag eerder haar stuur beplakt met een tape vol aantekeningen over de etappe van die dag, legt Sébastian Unzué, manager van de vrouwenploeg, uit welke rol Van Vleuten in het team heeft. “Weet je wat jullie Nederlanders altijd gek vinden? Dat wij Annemiek altijd in media-uitingen even groot voorstellen als Alejandro Valverde of Enric Mas. Maar ze is een van de leiders van het team. Het enige verschil met Alejandro is dat ze in het vrouwenpeloton rijdt. Ze is zelfs de persoon met de meeste overwinningen voor ons dit jaar.”

De wereldkampioene kwam in de ploeg

Volgens Unzué is Van Vleuten in haar rol gegroeid. “Toen ze vorig jaar bij ons kwam, was het moeilijk voor haar. Ze kwam in een kleinere ploeg dan ze gewend was, in een minder goede ploeg ook. Wij hadden helemaal geen idee hoe we verantwoordelijkheid in een wedstrijd moesten nemen.”

Het hebben van een wereldkampioene in de ploeg veranderde veel. Unzué: “Wij hebben nu voor elke wedstrijd een extreem gedetailleerd plan. Wie moet waar rijden, wat is het doel, wie moet wat eten. We deden het niet zo concreet, het moest wel toen Annemiek kwam.”

Bovendien is er op het gebied van training veel veranderd. “Ze heeft ons echt inzicht gegeven in het feit dat hoogtestages werken. In het team denken vrouwen nu: als het bij haar werkt, waarom bij ons niet?”

Toch ging Van Vleuten niet mee op het pre-Tour-trainingskamp van het team in het Franse Font Romeu. “Annemiek was in Livigno, dat nog hoger gelegen was. Dat vond zij prettiger.” Het team laat haar daarin gaan. “Wij weten dat het voor haar werkt.”

Maar het team moet haar ook helpen

Tegelijkertijd moet het team haar wel helpen. Deze Tour is de ploeg al noodzakelijk geweest voor haar. Van Vleuten eindigde de dag over de gravelpaden op de fiets van Emma Norsgaard. De Deense, die moest opgeven na een harde val donderdag, is een van de rensters die Van Vleuten door de eerste zieke dagen loodste en haar zelfs even duwde toen ze ziek op de fiets zag.

Het ‘project-Movistar’ is volgens Norsgaard een structuur waarin alles ‘heel erg relaxed is’. “Het voelt onderling echt als een kleine familie. Ik voel me er veilig. We zijn hier voor Annemiek. Dan zie je dat daar iedereen vol aan mee wil werken. Het is goed dat het team die sfeer heeft, want ik leg mezelf als persoon al genoeg druk op.”

Het was dat mentale deel waar Van Vleuten haar veel mee heeft geholpen, zegt Norsgaard. “Ik heb het daar vorig jaar moeilijk mee gehad, maar door veel met Annemiek te praten heeft mij dat vertrouwen gegeven.”

Van Vleuten gaat er prat op dat ze aan deze vorm van ‘omdenken’ doet. Bijna elk interview herhaalt ze dat. Deze Tour had ze het zelf nodig om te herstellen van haar ziekte. Norsgaard had er vorig jaar veel aan gehad en kan nu haar kopvrouw helpen. “Het is namelijk wel de manier van denken van een winnaar.”

Het is aan Van Vleuten om dat de komende dagen in de Vogezen te laten zien.

