Annemiek van Vleuten laat zien: waar je niks aan kunt doen, moet je geen energie aan verspillen

Ik zal maar eerlijk toegeven. Lange tijd dacht ik, als Annemiek van Vleuten na een verloren wedstrijd achter de microfoon verscheen: ja ja. Goed verhaal, voor de camera. De bühne. Maar ik geloof er niks van. Zo zen kun je gewoon niet zijn, als je net verloren hebt. Tweede bent geworden. Terwijl je eigenlijk de sterkste was. Natuurlijk, het is hoe wielrennen werkt: in de tang genomen worden door een andere ploeg, uitgeschakeld worden door een overtal.

Maar tegelijk is het ook frustrerend tot op het bot. Dan ben je boos, wraakzuchtig. Dan wil je met dingen gooien, of onder de straatstenen verdwijnen van chagrijn. Annemiek niet. Die zei telkens, dit hele voorjaar lang, dat ze had genoten van de mooie wedstrijd. Dat ze op waarde was geklopt. Ja, inderdaad, er zat telkens iemand in haar wiel die profiteerde. Maar ja, daar kon zij ook niks aan doen. En waar je niks aan kunt doen, moet je geen energie aan verspillen. Je moet je alleen druk maken om dingen waar je zelf invloed op hebt.

Afgelopen najaar interviewde ik Annemiek eens lang. Juist op dit thema gingen we dieper in. Ik realiseerde me tijdens dat gesprek dat mijn gedachten over haar vooral wat zeggen over mij. Bijna altijd is dat zo: in hoe je over anderen denkt, zitten je eigen tekortkomingen verborgen. Annemiek speelt geen toneelstukje, ontdekte ik. Haar verhaal is echt.

De afgelopen week ontmoette ik Rein. Hij was met ons mee op fietsvakantie in Girona, Spanje. Rein heeft een tumor in zijn hoofd. Behandelingen geven hem enkel meer tijd. Niemand weet hoeveel. Hij is nog geen vijftig, kan door zijn ziekte niet meer werken. Maar hij probeert te genieten zoveel hij kan. Hoe doe je dat, vroeg ik aan hem, maak je je dan echt geen zorgen? Rein zei van niet. Hij leefde in brokjes van drie maanden. Gewoon. Van scan naar scan.

Fietsen om te revalideren

Voor de tumor werd ontdekt, twee jaar geleden toen hij zijn eerste insult kreeg op het werk, op de intensive care waar hij verpleegkundige was, fietste Rein nog niet. Als revalidatie begon hij te rijden op een gewone fiets, een elektrische. Zijn vrouw ging met hem mee. Bang dat hem wat overkwam. Het ging steeds beter, hij ging fietsen zonder ondersteuning. De fysiotherapeut raadde hem een racefiets aan. Goed voor je kop, zei hij erbij.

En zo ervaart Rein dat ook. Die kop met die tumor, die hem in de steek laat, vaart wel bij fietsen. De wind blaast alle spinnenwebben weg. Zijn benen, zijn longen, de kilometers, de zon en het gezelschap geven hem verloren vertrouwen in zijn lichaam terug. Dat de toekomst er over drie maanden, na een nieuwe scan, misschien veel minder zonnig uitziet – dat is dan maar zo. Hij kan er niets aan doen, dus verspilt er geen energie aan.

Annemiek won eindelijk dit weekend: de laatste klassieker van het voorjaar Luik-Bastenaken-Luik was voor haar. Ze won indrukwekkend, groots en meespelend. Maar de echte inspiratie zit ’m daar vaak niet in, vind ik. Die zit ’m in het kleine, dat als je goed kijkt in feite alles overstijgt. We praten veel over winnen en verliezen. Te veel misschien, vind ik.

Rein stuurde ons zondag na de overwinning van Annemiek nog een berichtje. Hij sloot af met: ‘Iedereen bedankt, en leef!’ Natuurlijk is winnen knap. Maar accepteren en loslaten is misschien wel veel knapper. Dat is levenskunst.