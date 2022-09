Annemiek van Vleuten kroont zich op wonderbaarlijke manier tot wereldkampioen wielrennen

Lang leek het erop alsof de Nederlandse ploeg tekort kwam in de finale, na continu te moeten reageren op een spervuur van aanvallen. Maar in de laatste kilometer kwam Van Vleuten, vanuit verloren positie, toch nog terug, klapte over alles en iedereen heen, en was de sprintkanonnen te slim én te snel af. Achter haar pakten de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico zilver en brons.

Op de laatste beklimming van Mount Pleasant, een klim door een woonwijk van één kilometer met stijgingspercentages tot twaalf procent, leek Van Vleuten nog geklopt - nota bene op haar terrein - onder het beukwerk van de Duitse Liane Lippert. Ook Vos moest passen. Maar het favorietengroepje met Lippert, Kasia Nieuwiadoma, en Cecilie Ludwig treuzelde in de laatste kilometers. Er volgde een versmelting in de laatste kilometer, waarna Van Vleuten - beslist geen sprinter - slim gebruik maakte van een moment van twijfel van de rest. Toen het tempo van de voorste groep er eventjes uit was, vloog Van Vleuten van achteren over alles en iedereen heen - om niet meer teruggepakt te worden.

Ze had vooraf geen enkele ambitie meer, met die elleboog, en had besloten voor Marianne Vos te knechten, zei ze na afloop tegenover de NOS. Toen Vos moest lossen was er uiteindelijk nog maar één kans - en die pakte ze. Daarmee wint Annemiek van Vleuten in één jaar de Giro, de Tour, de Vuelta én het wereldkampioenschap.

Annemiek Van Vleuten viert haar wereldkampioenschap in Australië.

Geen beste week

Aan het eind van het seizoen gaat het om fitheid, maar vooral om de mentale wil om nog door te zetten, doceerde trainer Louis Delahaije, de trainer van Annemiek van Vleuten. Dat gold zeker voor de Nederlandse ploeg op het wk, zaterdag - die er tot de laatste kilometer eigenlijk helemaal niet aan te pas kwam in de finale.

Het Nederlands team kende niet de beste week in Australië. De tijdrit werd gewonnen door Ellen van Dijk, maar daarna stapelde de pech zich op. Annemiek van Vleuten viel na dertig meter in de gemengde ploegentijdrit en fietste daarna rond met een breukje in haar elleboog. Twee dagen probeerde ze of ze zich een beetje vrij kon bewegen op de fiets. Ze startte vandaag, maar reed wel rond met pijn.

En Van Vleuten was niet de enige voor wie de week allesbehalve perfect verliep. Demi Vollering moest gedesillusioneerd de wegwedstrijd laten schieten omdat ze donderdag positief was getest op corona, iets wat ook Mick van Dijke bij de beloften meemaakte.

Afwachtend

De wedstrijd zelf verliep om die reden lang zonder al te veel oranje voorop. Het was een afwachtend team, voor wie energie sparen voor de laatste, beslissende rondes belangrijker was dan de wedstrijd in handen nemen. Zeker omdat in de lokale ronden Mount Pleasant moest worden opgereden. Daar stond nog het meeste publiek in een verder stille Australische stad, de hevige regen trotserend.

Van Vleuten had bovendien niet de meest relaxte openingsuren van een wedstrijd. Ze had haar tijdritpak aan, dat uit één stuk is gemaakt en op die manier aerodynamischer is. Maar dat pak was te fel oranje volgens de jury. Nederland rijdt in Australië met vooral witte shirts, en Van Vleutens outfit paste daar niet bij. Zeker drie keer werd ze naar de jurywagen gesommeerd, om uiteindelijk een compromis te vinden door een ‘standaard’ shirt over haar tijdritpak aan te doen.

De enige die zich aan de twijfel onttrok was die andere kopvrouw, Marianne Vos, die zonder ook maar een rimpeling in haar voorbereiding naar Australië was gekomen. Nou ja, alleen haar fiets was in het vliegtuig kapot gegaan. Verder was het vooral voor haar, zo leek het. Tot ook zij op de klim in de voorlaatste ronde ook op achterstand werd gereden door onder andere de Duitse ICE-sneltrein Lippert, waarna de Nederlandse troefkaart Van Dijk beulswerk moest verrichten onder een spervuur van aanvallen.

Op de laatste beklimming van Mount Pleasant hadden Van Dijk, Vos en Van Vleuten geen antwoord meer op wéér een uitbraak van Lippert, die wel onder andere de Deense Cecilie Ludwig en Kasia Niewiadoma mee kreeg. Die leken gevlogen. Maar de wedstrijd is pas over op de meet, zo bleek maar weer eens, en precies daar in Wollongong bleek dat het in ieder geval met de mentale wil van Annemiek van Vleuten nog altijd wel goed zit.